Bí thư Nguyễn Văn Nên: "Di sản cố bộ trưởng để lại khó mà kể hết được"!

Thứ Ba, ngày 12/07/2022 13:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên, trong công cuộc xây dựng đất nước, phát triển thành phố, Đại tướng Mai Chí Thọ là một nhà lãnh đạo bản lĩnh có tầm nhìn xa, tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết liệt.

Ngày 12-7, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Mai Chí Thọ (15-7-1922 – 15-7-2022), Bộ Công an và Thành ủy TP HCM phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "Đại tướng Mai Chí Thọ với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh".

Hội thảo khoa học "Đại tướng Mai Chí Thọ với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh".

Hội thảo nhằm tôn vinh vai trò và những đóng góp to lớn của Đại tướng Mai Chí Thọ với cách mạng Việt Nam; với lực lượng Công an nhân dân, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP HCM; đồng thời, nêu cao tấm gương sáng của đại tướng để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân học tập, noi theo.

Tham dự và chủ trì hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm với các đại biểu tham dự hội thảo.

Phát biểu chào mừng hội thảo, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh Đại tướng Mai Chí Thọ là Đại tướng đầu tiên của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, cũng là một cán bộ lãnh đạo xuất sắc và mẫu mực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, trong công cuộc xây dựng đất nước, phát triển thành phố, Đại tướng Mai Chí Thọ là một nhà lãnh đạo bản lĩnh có tầm nhìn xa, tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết liệt. Từ TP HCM, các phẩm chất này đã lan tỏa ra nhiều nơi, góp phần quan trọng vào đường lối đổi mới của đất nước.

Khi trở thành Bộ trưởng Công an trong giai đoạn đổi mới, Đại tướng đã cùng Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Bộ Công an đề ra những chủ trương biện pháp quan trọng, chỉ đạo toàn lực lượng công an thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, tô thắm truyền thống anh hùng của lực lượng Công an Nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ.

"Di sản cố bộ trưởng để lại khó mà kể hết được. Nhưng có thể nói, đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân, những gì đọng lại là một nhân cách lớn, phẩm chất đạo đức trong sáng với tấm lòng yêu nước thương dân sâu sắc, tính cách mạnh mẽ, khẳng khái, bộc trực đầy lòng nhân ái, vị tha, hết lòng vì cuộc sống bình yên của nhân dân" – ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ.

Trong những tháng năm cuối đời, Đại tướng Mai Chí Thọ vẫn luôn dành trí tuệ, tâm sức, tình cảm cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh.

"Hình ảnh "ông Năm Xuân", "chú Năm Xuân" thân thương với người dân thành phố bởi những đóng góp to lớn của Đại tướng trong vận động xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học và nhiều hoạt động xã hội còn đọng lại trong lòng người dân" - Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội thảo

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết trên 70 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng Mai Chí Thọ luôn có mặt ở những nơi ác liệt, khó khăn, phức tạp nhất và đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.

Đại tướng vinh dự được trao tặng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huy chương "Vì an ninh tổ quốc" và nhiều phần thưởng cao quý khác của bạn bè quốc tế.

100 bài tham luận gửi đến hội thảo khoa học về Đại tướng Mai Chí Thọ.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các đại biểu thảo luận làm rõ ba vấn đề: Đại tướng Mai Chí Thọ - tấm gương sáng tiêu biểu cho tính nhân đạo, cho lý tưởng cộng sản cao đẹp của người chiến sĩ công an; Đại tướng Mai Chí Thọ - người đặt nền móng cho sự nghiệp đổi mới của lực lượng Công an theo tinh thần Đại hội VI; Đại tướng Mai Chí Thọ với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP HCM.

Dâng hoa, dâng hương tại gia đình Đại tướng Mai Chí Thọ

Sáng cùng ngày, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Mai Chí Thọ - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an (15-7-1922 - 15-7-2022), Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy TP HCM và Tỉnh ủy Nam Định đã đến dâng hoa, dâng hương tại gia đình Đại tướng Mai Chí Thọ ở TP HCM.

Dự lễ có Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Phạm Gia Túc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định…

Tại đây, đoàn đã thành kính dâng hoa kính lễ, dâng hương tưởng niệm Đại tướng Mai Chí Thọ. Đoàn cũng dành một phút tưởng niệm Đại tướng.

Dịp này, Đảng ủy Công an Trung ương đã tặng gia đình Đại tướng Mai Chí Thọ bức tranh khắc họa hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Đại tướng Mai Chí Thọ với đại biểu nữ tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ nhất năm 1991. Đồng thời, tặng đến gia đình bộ ảnh sưu tầm hình ảnh Đại tướng Mai Chí Thọ trong thời gian lãnh đạo lực lượng Công an nhân dân.

Đại tướng Mai Chí Thọ tên thật là Phan Đình Đống, bí danh Năm Xuân. Ông Mai Chí Thọ sinh ngày 15-7-1922 tại xã Nam Vân, TP Nam Định, tỉnh Nam Định. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, ông đã gắn bó máu thịt với vùng đất Nam bộ. Sài Gòn – TP HCM là nơi ông gắn bó lâu nhất và có những cống hiến to lớn với tất cả trí tuệ và tình cảm sâu nặng của mình.

