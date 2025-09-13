Bí thư Đảng ủy xã ở Khánh Hòa xin nghỉ công tác

Ngày 13/9, một lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa xác nhận, ông Phan Tấn Cảnh - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hải đã xin nghỉ công tác.

Theo lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Cảnh xin nghỉ công tác cách đây khoảng nửa tháng vì lý do cá nhân.

Ông Phan Tấn Cảnh (54 tuổi, ở phường Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận cũ) có trình độ chính trị Cao cấp, là kỹ sư xây dựng, Thạc sĩ quản lý xây dựng. Ông Cảnh từng giữ các chức vụ Chánh văn phòng, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận.

Tháng 11/2020, ông Cảnh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận. Tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa XI ngày 22/1/2024, HĐND tỉnh Ninh Thuận đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Tấn Cảnh.

Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận có quyết định phân công, điều động, chỉ định ông Phan Tấn Cảnh tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Ninh Hải nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi hợp nhất tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Khánh Hòa, ông Cảnh được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Hải.

Trước đó, ông Trần Quốc Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và ông Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cũng có đơn xin nghỉ công tác vì lý do cá nhân.