Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Bình Định và Kon Tum nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 4-6, Công an tỉnh Kon Tum đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ hưu trước tuổi đối với Đại tá Nguyễn Hồng Nhật, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum.

Đại tá Nguyễn Hồng Nhật. Ảnh: CA.

Đại tá Nguyễn Hồng Nhật năm nay 60 tuổi, quê quán xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, Bình Định. Năm 2020, Đại tá Nhật được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum.

Đại tá Nhật có gần 42 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân với hơn 10 năm giữ chức vụ lãnh đạo Công an tỉnh. Quá trình công tác, Đại tá được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và nhiều huân, huy chương khác.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an giao Đại tá Trần Thị Thu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh, phụ trách Công an tỉnh Kon Tum trong giai đoạn chờ sáp nhập tỉnh.

Ngày 3-6, Công an tỉnh Bình Định cũng đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Đại tá Võ Đức Nguyện nhận quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1-6-2025.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tá Võ Quý Tuấn, Trưởng Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh, đã công bố quyết định về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1-6-2025 đối với Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.

Đồng thời, Công an tỉnh Bình Định cũng trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an giao Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách Công an tỉnh Bình Định kể từ ngày 1-6.

Đại tá Võ Đức Nguyện, 59 tuổi, quê quán tỉnh Quảng Ngãi. Trước khi được bổ nhiệm làm giám đốc Công an tỉnh Bình Định năm 2020, ông Nguyện là phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, ngày 2-6, Công an tỉnh Gia Lai đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai từ ngày 1-6-2025

Thiếu tướng Rah Lan Lâm năm nay 59 tuổi, dân tộc Jrai, quê huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Tháng 6-2020, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm.

Trước khi được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Thiếu tướng Rah Lan Lâm từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai phụ trách lĩnh vực an ninh, Trưởng Công an huyện Ia Pa, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03)…

Thiếu tướng Rah Lan Lâm là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác trong lực lượng Công an nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai cũng công bố quyết của Bộ trưởng Bộ Công an giao Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, phụ trách Công an tỉnh từ ngày 1-6-2025 cho đến khi có Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.