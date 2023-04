Bị ô tô húc rơi xuống hang sâu 56m, thanh niên sống sót kỳ diệu

Chiếc xe ô tô bị rơi xuống taluy âm

Tối 3/4, đại diện UBND huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công nạn nhân rơi xuống hang đá sâu tại xã Pải Lủng sau khi bị ô tô va trúng.

Theo đại diện UBND huyện Mèo Vạc, sau khoảng 10h tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân Thò Mí Ly (ở Đồng Văn, Hà Giang) cách miệng hang đá khoảng 56m và sơ cứu tại chỗ cho nạn nhân. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, nạn nhân đã được đưa lên mặt đất.

Lực lượng chức năng tập trung đưa nạn nhân dưới hố sâu lên trên

“Thời điểm lực lượng cứu hộ tiếp cận, nạn nhân vẫn tỉnh táo chỉ bị xây xước bên ngoài. Nạn nhân vẫn bình tĩnh và nói cảm ơn lực lượng cứu hộ đã cứu mình lên”, đại diện UBND huyện Mèo Vạc thông tin.

Vị này cho biết thêm, hiện nạn nhân được đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn.

Sau khoảng 10 giờ tìm kiếm tại hố sụt, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân cách miệng hố khoảng 56m

Trước đó, vào khoảng 9h40 cùng ngày, Công an huyện Mèo Vạc nhận được tin báo của Công an xã Pải Lủng về việc ô tô biển số Hà Nội do công Cao Hoài Đức (ở Hà Nội) điều khiển đưa 3 du khách du lịch đến một địa điểm tham quan tại xã Pải Lủng.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực giải cứu nạn nhân

Lúc khách xuống hết, tài xế lùi xe thì va phải anh Thò Mí Ly (không cùng đoàn) đang đứng chụp ảnh ở khu vực sân bãi đỗ xe.

Sau cú va, anh Ly bị cuốn theo xe ô tô rơi xuống hang đá. Trong khi đó tài xế Đức bị gãy xương sườn, hiện đang cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn.

Cảnh sát xuống hố sâu đưa nạn nhân lên trên

Lãnh đạo Sở GTVT Hà Giang cho hay khu vực xảy ra sự việc thuộc đoạn cuối của đèo Mã Pì Lèng, gần đài tưởng niệm Thanh niên xung phong. Đoạn đường này hiểm trở, nhiều khúc cua và đã được cắm biển cảnh báo dốc dài, nguy hiểm nhưng không có hộ lan.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bi-o-to-huc-roi-xuong-hang-sau-56m-thanh-nien-song-sot-ky-dieu-a60125...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bi-o-to-huc-roi-xuong-hang-sau-56m-thanh-nien-song-sot-ky-dieu-a601251.html