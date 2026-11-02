Bị lưới đánh cá siết chặt chân giữa sông Hồng, người đàn ông may mắn được cứu sống

Hình ảnh chiến sĩ CSGT dũng cảm giải cứu người đuối sức trên sông Hồng trong đêm tối. Ảnh: CACC.

21h ngày 1/11, ông Nguyễn Văn Nhật (37 tuổi, trú tại xã Liên Minh, Hà Nội) trong lúc thả lưới đánh cá trên sông Hồng, đoạn thuộc khu vực xã Yên Lãng, thì lưới bị mắc vào vật cản. Ông Nhật nhảy xuống nước để gỡ lưới nhưng không may bị lưới quấn chặt vào chân. Do không thể bơi về phía thuyền, lại giãy giụa liên tục trong thời gian dài dưới nước nên ông dần đuối sức, bị chuột rút và rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Ông Nguyễn Văn Nhật được các chiến sĩ đưa lên tàu an toàn. Ảnh: CACC.

Khoảng 15 phút sau, nghe tiếng xuồng máy tuần tra đi qua, ông Nhật nỗ lực hô hoán kêu cứu. Phát hiện vụ việc, một cán bộ Cảnh sát giao thông đường thủy đã lập tức nhảy xuống sông, dùng dao cắt đứt lưới và đưa ông Nhật vào bờ an toàn.

Thư cảm ơn của ông Nhật gửi Giám đốc Công an TP Hà Nội và Phòng CSGT. Ảnh: CACC.

Ngày 2/11, Giám đốc Công an TP Hà Nội và Phòng Cảnh sát giao thông nhận được thư cảm ơn từ ông Nguyễn Văn Nhật. Trong thư, ông Nhật gửi lời tri ân sâu sắc trước sự dũng cảm, kịp thời ứng cứu của các chiến sĩ thuộc Tổ công tác giao thông đường thủy, đồng thời chúc tập thể đơn vị luôn mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.