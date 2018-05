Bến xe, cửa ngõ Hà Nội đông "ngộp thở" ngày cuối nghỉ lễ 30/4

Thứ Ba, ngày 01/05/2018 18:22 PM (GMT+7)

Người dân ùn ùn kéo về Hà Nội chuẩn bị bắt đầu làm việc sau 4 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 - 1/5.

Khu vực nút giao cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ách tắc nghiêm trọng, kéo dài hàng km

Chiều nay (1/5) - ngày nghỉ lễ cuối cùng dịp 30/4, ghi nhận của PV Báo Giao thông, lượng phương tiện đổ về các tuyến đường cửa ngõ của Hà Nội tăng đột biến.

Dù mới hơn 15h, tại BX. Mỹ Đình lượng người đổ về đông nghẹt. Ai cũng "tay xách nách mang" khi trở lại Thủ đô sau hành trình nhiều giờ ngồi trên ôtô. Nhiều người mang theo hàng hóa từ quê lên, vận chuyển khá khó khăn, nặng nhọc cùng với thời tiết nắng nóng bắt đầu hè khiến mọi người mệt mỏi. Cùng đó, hàng trăm xe taxi, xe ôm cũng tập trung trước cổng các bến xe chờ vợt khách, khiến bến xe trở nên “ngộp thở”.

Hành khách tay xách lách mang trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ dài ngày

Tương tự, khách đổ về BX. Giáp Bát cũng tăng chóng mặt ngay từ đầu giờ chiều. Những tuyến xe từ các tỉnh phía Nam như: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa nối đuôi nhau vận chuyển hàng nghìn khách với hàng tấn đồ đạc kèm theo, chất đầy cốp xe. Khu vực nhà chờ xe buýt trong bến cũng ken đặc người.

Trong khi đó, tại BX. Nước Ngầm, lượng khách lại chỉ ở mức rải rác, không tăng đột biến. Lý giải về tình trạng này, theo ông Trịnh Hoài Nam, Trưởng ban kiểm soát BX. Nước Ngầm, do nhiều người từ các tỉnh về Hà Nội rải rác từ hôm qua nên chiều nay lượng khách đến bến chỉ tương đương với các ngày cuối tuần.

“Trong đợt nghỉ lễ vừa qua, BX. Nước Ngầm đã huy động 97 lượt xe tăng cường (ngày 27/4: 50 lượt xe; ngày 28/4: 47 lượt xe). Cùng đó, có 2 nhà xe tại Nghệ An được cơ quan chức năng chấp thuận tăng giá vé lên khoảng dưới 40% so với ngày thường”, ông Nam nói và cho biết, đến thời điểm hiện tại, đường dây nóng của bến xe cũng chưa nhận được phản ánh nào của người dân về tình trạng nhà xe nhồi nhét khách hoặc tự ý tăng giá vé so với quy định.

Ngoài khu vực bến xe nước ngầm, do lượng phương tiện từ các tỉnh phía Nam đổ về hướng nội thành quá lớn nên ngã tư Pháp Vân - QL1A đến gần cầu Văn Điển ùn tắc từ lúc 14h45. Ngay sau đó, Đội CSGT số 14 đã phải huy động hàng chục chiến sĩ ra phân luồng, điều tiết giao thông giữa các hướng để tránh xung đột giữa các dòng phương tiện.

Khu vực chờ xe buýt tại BX. Giáp Bát ken đặc người ngay từ đầu giờ chiều

Nhiều hành khách tỏ ra mệt mỏi vừa trên chuyến hành trình dài

Hành khách ngồi nghỉ ngơi, sau chuyến đi đầy mệt mỏi

Mỗi chuyến xe từ tỉnh về bến đều rất đông hành khách xuống cùng đồ đạc lỉnh kỉnh

Hành khách mang theo con nhỏ tỏ ra rất khó khăn cùng với đống đồ đạc khá lỉnh kỉnh

Bên ngoài bến xe, nhiều điểm dừng xe buýt bị xe khách chiếm chỗ, các xe buýt không thể tiếp cận đúng khu vực nhà chờ để đón khách

Nút giao Khuất Duy Tiến cũng bị ùn ứ từ lúc 16h00 chiều

Đối diện BX. Mỹ Đình các phương tiện phải chờ nhiều nhấp đèn mới qua được nút do đường bắt đầu quá tải

Các phương tiện taxi cũng ngang nhiên đón khách trên đường, khiến giao thông trên đường đã ùn tắc, lại ùn tắc hơn