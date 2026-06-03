Từ lỗi chạy quá tốc độ, tài xế lộ thêm loạt vi phạm, bị phạt 88,5 triệu đồng

Lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện một tài xế chạy quá tốc độ trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, qua kiểm tra tiếp tục phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến giấy phép lái xe và giấy tờ phương tiện. Tổng mức phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 88,5 triệu đồng.

Thực hiện kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và kéo giảm tai nạn trên các tuyến cao tốc, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là lỗi chạy quá tốc độ trên những tuyến cao tốc có hai làn xe chạy.

Ngày 1/6, trong quá trình làm nhiệm vụ trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, lực lượng chức năng phát hiện ông Moon Han K. (sinh năm 1979, trú tại TP Hồ Chí Minh) điều khiển ô tô biển kiểm soát 61K-244.22 chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/giờ đến 20 km/giờ.

Qua kiểm tra, Cảnh sát giao thông tiếp tục phát hiện người điều khiển phương tiện sử dụng giấy phép lái xe đã hết hạn từ 1 năm trở lên, không có giấy chứng nhận đăng ký xe và không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Một tài xế chạy quá tốc độ trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo bị CSGT phát hiện thêm nhiều vi phạm về giấy phép lái xe và giấy tờ phương tiện, tổng mức phạt lên tới 88,5 triệu đồng.

Với các hành vi vi phạm trên, lái xe bị xử phạt 5 triệu đồng đối với lỗi chạy quá tốc độ và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Đối với hành vi sử dụng giấy phép lái xe hết hạn từ 1 năm trở lên, người này bị phạt 19 triệu đồng.

Ngoài ra, lỗi không có giấy chứng nhận đăng ký xe bị phạt 2,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe; lỗi không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Phương tiện cũng bị tạm giữ 7 ngày để phục vụ công tác xử lý theo quy định.

Đối với chủ phương tiện là bà Nguyễn Thị Bích V., lực lượng chức năng lập biên bản xử lý về các hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông; đưa phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký xe tham gia giao thông và đưa phương tiện không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông.

Tổng mức xử phạt đối với chủ phương tiện là 57 triệu đồng. Cộng với các lỗi của người điều khiển, tổng số tiền phạt trong vụ việc lên tới 88,5 triệu đồng.