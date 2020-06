Bé trai 19 tháng tuổi bị bỏ quên 3 tiếng trên xe ô tô giữa trời nắng gắt

Hướng dẫn cách xử trí sốc nhiệt tại chỗ GS.TS Nguyễn Gia Bình, nguyên Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, việc sơ cứu người bị sốc nhiệt tại chỗ rất quan trọng vì thân nhiệt cao kéo dài sẽ dẫn đến nguy cơ tổn thương thần kinh và các cơ quan khác không hồi phục. Do đó, mọi người cần sơ cứu bằng cách: Cởi bỏ quần áo, quạt mát, đắp khăn ướt, nếu có nước lạnh sẽ tốt hơn, cho nạn nhân uống nhiều nước Nếu cứ để nguyên tình trạng đưa người bệnh đến viện sẽ rất nguy hiểm do mất thời gian di chuyển xa. Vì thế, ngay khi phát hiện bệnh nhân say nắng, sốc nhiệt cần lập tức di chuyển nạn nhân ra khỏi khu vực nắng nóng vào nơi mát mẻ. Đặt nạn nhân nằm xuống, cởi bớt quần áo. Sử dụng nước lạnh hoặc khăn ướt phủ lên toàn bộ cơ thể đồng thời dùng quạt thồi vào để tăng cường hạ nhiệt. Người bệnh cần được cho uống nước ngay nếu còn tỉnh và không nôn nhiều. Trong quá trình cấp cứu, xử trí tại chỗ hãy gọi xe cấp cứu để chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Trên đường vận chuyển vẫn cần tiếp tục duy trì các biện pháp để hạ thân nhiệt cho người bệnh, như bật điều hoà, mở của sổ xe. Tiếp tục đắp khăn ướt và nước lạnh lên cơ thể. Nếu có trên xe cứu thương có thể truyền dịch tĩnh mạch theo dõi sát nhiệt độ cơ thể.