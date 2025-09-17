Bé gái lớp 1 được tìm thấy trong chòi rẫy cùng người đàn ông ở Tây Ninh

Ngày 17-9, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tìm thấy bé gái lớp 1 bị mất liên lạc sau khi tan học tại xã Tân Phú.

Bé gái lớp 1 mất liên lạc được tìm thấy trong chòi rẫy sau 5 giờ. Ảnh: C.A

Chiều 16-9, chị K đến trường tiểu học ở xã Tân Phú để đón con nhưng không thấy. Nghĩ con được cô giáo đưa về nhà, chị nhờ mẹ chồng đến tìm nhưng khi đến nơi, cô giáo cho biết bé gái đã được người nhà đón trước đó.

Gia đình sau khi xác minh không ai đón cháu đã lập tức trình báo công an. Nhận tin báo, Công an xã Tân Phú phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh huy động lực lượng, trích xuất camera an ninh và triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm.

Đến khoảng 0 giờ 30 ngày 17-9, sau hơn 5 giờ truy tìm, lực lượng công an phát hiện cháu bé đang ở trong chòi rẫy mãng cầu tại ấp Tân Lợi B, xã Tân Phú, cùng Hồ Văn Q (47 tuổi, ngụ xã Tân Thành, Tây Ninh). Q là người làm thuê, trông coi vườn mãng cầu.

Tại cơ quan công an, Q khai nhận khoảng 17 giờ 20 cùng ngày, sau khi uống rượu say đang chạy xe về vườn thì thấy bé gái ngồi một mình trước nhà cô giáo. Q nói “để chú chở về”, bé đồng ý nên Q đưa thẳng về chòi rẫy và ngủ tại đó cho đến khi bị phát hiện.

Trong thời gian ở chòi, cháu bé không bị xâm hại. Q cho biết có cho bé uống nước, khi cháu khóc đòi về thì dỗ dành “ngủ đi sáng mai chú chở về” rồi bỏ mặc bé để lên giường ngủ.

Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục làm rõ hành vi của Hồ Văn Q, xem xét dấu hiệu tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi theo Điều 153 Bộ luật Hình sự.