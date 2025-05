Thực hư thông tin bé gái 13 tuổi bị đánh thuốc mê, bắt cóc tại Hải Phòng

Trước đó, khoảng 20h ngày 15/5, Công an xã Vĩnh Hòa nhận được tin báo, tại thôn Nhân Lễ (xã Vĩnh Hòa), người dân bắt được 1 đối tượng nam giới nghi đánh thuốc mê, bắt cóc cháu T.T.Q.A (SN 2012, trú xã Vĩnh Hòa).

Cùng thời gian này, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh mô tả vụ việc, với nội dung “vụ bắt cóc trẻ em, nạn nhân là cháu gái 13 tuổi, bị đối tượng đánh thuốc mê, chạy xe phân khối lớn. Rất may người nhà phát hiện kịp và đuổi theo, đối tượng đã giấu cháu bé ở bụi cây ven đường hòng tẩu thoát…”.

Phương tiện của đối tượng được cho là dùng để bắt cóc bé T.T.Q.A (ảnh cắt từ clip).

Nội dung trên nhanh chóng lan truyền và thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, đa số bày tỏ phẫn nộ, bức xúc với đối tượng tình nghi, trong đó có không ít lo lắng liên quan đến vấn đề ANTT.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Hòa đã có mặt tại hiện trường, đưa đối tượng nghi vấn như tin báo của người dân về trụ sở để xác minh, đồng thời báo cáo vụ việc lên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng.

Tại trụ sở công an, đối tượng được xác định là V.V.C (trú xã Tân Dân, huyện An Lão, TP Hải Phòng). Quá trình làm việc, C. cho biết quen cháu T.T.Q.A qua mạng xã hội facebook từ ngày 7/5 và nảy sinh tình cảm yêu đương nên thường xuyên nhắn tin, gửi ảnh tình cảm qua messenger.

Đến ngày 15/5, C. và Q. A hẹn nhau gặp mặt lần đầu tiên, khoảng 19h45 C. đi mô-tô về xã Vĩnh Hòa gặp Q.A. Nhận được tin nhắn, Q. A đã đi bộ một mình ra chỗ hẹn và lên xe máy của C. để đi chơi.

Lúc này, mẹ đẻ của cháu Q. A đi tìm thì phát hiện con gái mình đang ngồi sau xe của C., đã hô hoán và gọi người nhà dùng xe máy đuổi theo.

Khi C. đang chở cháu Q. A. đi đến đoạn đường ngã 3 nút giao quốc lộ 37 (đoạn qua huyện Vĩnh Bảo) thì bị gia đình cùng người dân giữ lại và giao cho Công an xã Vĩnh Hòa, đồng thời đưa cháu Q. A đến cơ sở y tế kiểm tra, theo dõi sức khỏe.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Vĩnh Hòa phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tiếp tục xác minh, làm rõ để giải quyết vụ việc theo quy định.