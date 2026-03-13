Nguyên nhân máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Mỹ bị rơi khi đang làm nhiệm vụ trong chiến dịch Epic Fury

Theo thông báo được công bố, vụ việc xảy ra trong không phận thân thiện. Hai máy bay Mỹ có liên quan đến sự cố: một chiếc rơi xuống khu vực phía tây Iraq, trong khi chiếc còn lại đã hạ cánh an toàn.

Hình ảnh một trong những chiếc KC-135 của Không quân Mỹ bị va chạm trên không ở Iraq, đã hạ cánh xuống Tel Aviv. (Nguồn: X)

CENTCOM nhấn mạnh rằng vụ tai nạn không phải do hỏa lực của đối phương cũng như không phải do bắn nhầm từ lực lượng đồng minh. Các đội cứu hộ đã nhanh chóng được triển khai để tìm kiếm và hỗ trợ tại khu vực xảy ra tai nạn.

Hãng tin Reuters cho biết chiếc máy bay gặp nạn chở 6 quân nhân Mỹ, nhưng hiện chưa có thông tin chính thức về tình trạng của họ.

Theo tờ Times of Israel, chiếc máy bay còn lại liên quan đến sự cố cũng là một KC-135. Máy bay này được cho là đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên không trước khi hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion tại Tel Aviv, Israel.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy chiếc máy bay đó có thể là biến thể KC-135RT — một phiên bản hiếm của KC-135R có khả năng tự tiếp nhiên liệu trên không. Nhờ khả năng này, máy bay có thể nhận nhiên liệu từ một máy bay tiếp dầu khác, giúp kéo dài thời gian hoạt động hoặc thực hiện các nhiệm vụ tầm xa hơn.

Một số hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy chiếc KC-135 hạ cánh ở Israel có thể bị mất một phần ở đỉnh cánh đuôi thẳng đứng. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận rằng bức ảnh này thực sự liên quan đến sự cố.

Nếu được xác nhận là tai nạn hoàn toàn, đây sẽ là lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ một máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 gặp nạn khi đang hỗ trợ các chiến dịch quân sự.

Lần gần nhất xảy ra sự cố tương tự là vào năm 2013, khi một chiếc KC-135 rơi tại Kyrgyzstan trong lúc hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ tại Afghanistan, khiến toàn bộ 3 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Trước vụ tai nạn của KC-135, ba máy bay chiến đấu có người lái của Mỹ đã bị mất trong chiến dịch Epic Fury, trong đó có các tiêm kích F-15E Strike Eagle bị bắn rơi trong một sự cố bắn nhầm đồng minh.

Hiện quân đội Mỹ cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và thông tin chi tiết hơn sẽ được công bố khi có kết quả xác minh đầy đủ.