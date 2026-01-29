Hình ảnh loài voọc mũi hếch quý hiếm nhất thế giới tại Tuyên Quang

Mới đây, Tổ chức Fauna Flora International (FFI) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn cùng chính quyền các xã Minh Sơn, Tùng Bá triển khai đợt điều tra hiện trạng phân bố và ước tính số lượng quần thể voọc mũi hếch tại khu vực rừng Khau Ca. Đây là hoạt động được thực hiện định kỳ 2 năm một lần nhằm theo dõi biến động quần thể của loài linh trưởng đặc hữu, cực kỳ nguy cấp này. (Ảnh: Fauna Flora International)

Rừng Khau Ca được xác định là khu vực có sinh cảnh phù hợp, nơi voọc mũi hếch sinh sống ổn định trong nhiều năm qua. (Ảnh: Fauna Flora International)

Loài linh trưởng quý hiếm này hiện chỉ còn phân bố tại một số khu rừng hẻo lánh ở miền Bắc Việt Nam, trong đó Khau Ca được xem là vùng cư trú quan trọng bậc nhất. (Ảnh: Fauna Flora International)

Trong đợt khảo sát lần này, các nhóm điều tra làm việc liên tục trong rừng suốt 10 ngày. Kết quả ghi nhận trực tiếp hai đàn voọc mũi hếch có quy mô lớn. Đàn thứ nhất được đếm tối thiểu 57 con, đàn thứ hai ghi nhận tối thiểu 47 con. Đây là số lượng được quan sát trực tiếp trong điều kiện địa hình rừng rậm, tán cây dày. (Ảnh: Fauna Flora International)

Theo đánh giá của nhóm nghiên cứu, số lượng thực tế có thể cao hơn con số ghi nhận do còn nhiều con khuất trong tán rừng. (Ảnh: Fauna Flora International)

Từ các dữ liệu thu thập được, ước tính tổng thể số lượng voọc mũi hếch tại khu vực rừng Khau Ca hiện vào khoảng 160 con. (Ảnh: Fauna Flora International)

Voọc mũi hếch là loài linh trưởng cực kỳ nguy cấp, số lượng ngoài tự nhiên còn rất ít. (Ảnh: Fauna Flora International)

Loài sinh vật đặc hữu quý hiếm tại Việt Nam. (Ảnh: Fauna Flora International)

Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang cùng các tổ chức bảo tồn tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo vệ sinh cảnh, giám sát quần thể và tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng. (Ảnh: Fauna Flora International)

Mọi hành vi săn bắt, xâm hại loài linh trưởng quý hiếm này đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. (Ảnh: Fauna Flora International)