Bất thường số lượng dầu thải thu gom trong vụ ô nhiễm nước sạch sông Đà

Thứ Năm, ngày 24/10/2019 07:03 AM (GMT+7)

Giữa thông cáo báo chí của UBND tỉnh Hòa Bình và báo cáo của Công ty Nước sạch sông Đà về số lượng dầu thu gom có độ chênh lệnh khá lớn.

Buổi họp báo của UBND tỉnh Hòa Bình ngày 17/10

Theo thông cáo báo chí tại buổi họp báo ngày 17/10 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ô nhiễm nguồn nước sạch cung cấp cho Thành phố Hà Nội, kết quả kiểm tra vụ đổ trộm dầu thải vào nguồn nước nhà máy nước sông Đà nêu rõ: Sáng ngày 09/10/2019, Công ty cổ phần nước sạch Sông Đà thấy nước có váng dầu tại suối Bằng, sau đó đã tiến hành kiểm tra ngược theo dòng suối và phát hiện trên đường liên xã Hợp Thịnh - Phúc Tiến - Phú Minh có đổ dầu thải, chảy tràn xuống suối Trầm.

Từ đỉnh dốc (điểm có dầu) đến điểm chảy xuống suối khoảng 150m. Do trời mưa nên có hiện tượng dầu chảy lan xuống suối Trầm và khu vực xung quanh; Công ty đã thông báo tới Công an xã Phúc Tiến chiều ngày 09/10/2019, đồng thời xã đã thông báo cho Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Khu vực xử lý ô nhiễm ngay trong khuôn viên nhà máy nước sạch

Công ty đã tiến hành rải cát trên toàn bộ bề mặt đường có dính dầu; khoanh vùng dầu chảy tràn trên bề mặt suối và khẩn trương thu gom dầu, nước dính dầu, cây cỏ có dính dầu. Khối lượng thu gom: khoảng 100 lít váng dầu lẫn nước; 7 bao tải cỏ dính dầu (khoảng 60 kg) được lưu giữ trong kho chứa chất thải nguy hại tại nhà máy; khoảng 3 - 4 m3 cát dính dầu được chôn lấp tạm thời trong khuôn viên nhà máy, thành và đáy hố được lót bạt nhựa, trên mặt phủ đất.

Tuy nhiên tại báo cáo ngày 17/10 của Công ty nước sạch Sông Đà gửi Công an huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình lại khác rất nhiều. Trong quá trình thu gom dầu thô tại suối Trầm, do diện tích nhà kho của công ty nhỏ, không chứa hết và có mùi nồng nặc nên một số lượng dầu thải và cỏ, rác lẫn dầu thu gom được Đội Bảo trì sửa chữa về xây dựng đào hố, trải bạt và cho chất thải xuống chôn lấp tạm trong khuôn viên nhà máy gần vị trí để cát dính dầu với số lượng cụ thể như sau:

Khoảng 50 can dung tích 20 lít chứa dầu thải và nước, 100 bao tải chứa cỏ, cây dính dầu. Đất và cát khoảng 170m3 (công ty vẫn đang tiếp tục thu gom).

Bên trong khu vực xử lý ô nhiễm

Như vậy chỉ trong ngày 17/10, giữa văn bản mà UBND tỉnh Hòa Bình cung cấp cho các cơ quan thông tấn báo chí trong buổi họp báo và văn bản mà Công ty nước sạch sông Đà báo cáo với Công an huyện Kỳ Sơn lại có sự chênh lệch gấp 10 lần.

Ngày 23/10, PV có mặt tại Nhà máy nước sạch Sông Đà liên hệ làm việc trực tiếp với lãnh đạo để làm rõ vấn đề trên, bảo vệ nhà máy cho biết lãnh đạo không có mặt ở đây. Bên cạnh sân bóng của nhà máy là khu vực xử lý ô nhiễm, tuy nhiên khi PV muốn tiếp cận thì có một người lạ mặt ngăn cản không cho vào.

Trước thông tin trên, ông Bùi Đăng Khoa, Phó giám đốc Công ty CP Đầu tư nước sạch sông Đà qua điện thoại cho biết: “Những cái chúng tôi đã thu gom, dính đất, hiện tại chưa có thống kê cụ thể và chưa thể nói chính xác được. Số lượng mà hôm họp báo bên tôi cung cấp, chính xác thực tế không được như thế, nó chỉ tương đối thôi”.

Ông Bùi Đăng Khoa, Phó giám đốc Công ty CP Đầu tư nước sạch sông Đà

Khi được hỏi số liệu vênh nhau về lượng dầu thải thu gom được mà phía công ty cung cấp cho Công an huyện Kỳ Sơn và ở họp báo, thông tin với báo chí, người dân thì ông Khoa cho biết không thể giải thích được ngay. “Khi mà đất đá dính dầu, chúng tôi phải xúc toàn bộ, tránh trường hợp rủi ro theo nguyên tắc “xúc nhầm còn hơn bỏ sót". Chúng tôi cũng đang chờ phía cơ quan điều tra, vì cơ quan công an phong tỏa rồi, chúng tôi không thể phát ngôn chính xác bao nhiêu. Cứ yên tâm, kiểu gì thì sắp tới cũng ra con số cụ thể cung cấp cho báo chí”, ông Khoa giãi bày.