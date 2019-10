Bí thư Hà Nội thừa nhận thành phố phản ứng chậm sau sự cố nước Sông Đà

Thứ Tư, ngày 23/10/2019 07:30 AM (GMT+7)

Bí thư Thành uỷ Hà Nội thừa nhận thành phố đã phản ứng chậm trước các sự cố ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước sạch sông Đà.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải

Chiều 22/10, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội về sự cố ô nhiễm nguồn nước sông Đà, ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành uỷ Hà Nội thừa nhận thành phố đã phản ứng chậm trước các sự cố ô nhiễm môi trường, trong đó có ô nhiễm nguồn nước sông Đà.

Theo Bí thư Hà Nội, sự chậm trễ nêu trên là bởi phân công xử lý thông tin giữa các đơn vị chức năng "có lỗ hổng"; hơn nữa, vì chưa có quy trình ứng phó cụ thể nên khi xảy ra sự cố thì các đơn vị bị rối và "không biết con số nào đáng tin".

“Vụ này rút ra nhiều kinh nghiệm, trước hết là quản lý nguồn nước. Bình thường mình nói đến an ninh về chính trị, chứ ít nói về an ninh nguồn nước, đảm vảo vệ sinh an toàn. Sau vụ này phải quan tâm hơn”, ông Hải thừa nhận.

Theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội, trong sự cố nguồn nước sông Đà nhiễm bẩn, thì phải làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân, trước hết là của doanh nghiệp kinh doanh nguồn nước. Hiện các cơ quan chức năng đang tập trung, làm rõ vấn đề này.

Đồng thời, Bí thư Hà Nội cũng nhìn nhận thực trạng, toàn bộ hệ thống quan trắc nước sạch của mình rất thiếu.

Ông Hải phân tích, diện tích lấy nước mặt rộng lớn nên nếu huy động lực lượng bảo vệ nguồn nước thì vẫn có thể xảy ra mất an ninh, an toàn; vì vậy phải có hệ thống quan trắc, phát hiện ô nhiễm ở nhiều công đoạn, từ nguồn nước đến nhà máy xử lý và khi phân phối cho người dân.

"Không thể để tình trạng toàn bộ hệ thống quan trắc không phát hiện ra ô nhiễm, đến lúc phát hiện thì lại xử lý lúng túng, như trường hợp vị lãnh đạo công ty nước sạch sông Đà nói là phát hiện đổ dầu thải đầu nguồn rồi nhưng không biết nên dừng cấp nước hay không", Bí thư Hà Nội nói và đề xuất, phải rà soát lại hết toàn bộ quy trình cấp nước sạch cho dân.

"Thời gian tới, Hà Nội sẽ xây dựng quy trình quản lý, giám sát nguồn nước chặt chẽ để buộc các công ty cung cấp nước sạch phải thực hiện. Các công ty tham gia cấp nước sạch sẽ phải đầu tư công nghệ, thoả mãn điều kiện về quy trình mà thành phố yêu cầu ", Bí thư Thành uỷ cam kết.