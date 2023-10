Bắt tạm giam, khám xét nhà 2 nguyên phó giám đốc trung tâm đăng kiểm

Ngày 4-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với các ông Cao Anh Tuấn (42 tuổi); Hoàng Nam Đàn (39 tuổi, cùng nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-02D) để điều tra về tội "Nhận hối lộ".

Ngoài ra còn khởi tố, bắt giam, khám xét nơi ở của bị can Trần Xuân Hải (52 tuổi, trú tại phường Trà Bá, TP Pleiku) để điều tra về tội "Môi giới hối lộ".

Hai Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-02D nhận hối lộ 6-10 triệu đồng/xe

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Pleiku đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Nhận hối lộ và môi giới hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-02D thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuân Tùng (xã Biển Hồ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Qua điều tra ban đầu xác định ông Cao Anh Tuấn là Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-02D, trong thời gian từ tháng 7-2020 đến tháng 4-2021. Bị can Hoàng Nam Đàn là Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-02D, trong thời gian từ tháng 6-2021 đến tháng 11-2022.

Trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, các ông Tuấn và Đàn đã lợi dụng chức vụ là Phó giám đốc, chịu trách nhiệm phụ trách cải tạo xe cơ giới tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-02D để nhận tiền của các chủ phương tiện và đối tượng môi giới là Hải, với số tiền từ 6-10 triệu đồng/xe để làm khống hồ sơ cải tạo xe cơ giới, tiến hành nghiệm thu cải tạo trái quy định để hưởng lợi bất chính.

