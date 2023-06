Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhận trách nhiệm về những sai phạm ở Cục Đăng kiểm

Sáng 8-6, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề về: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạn chế tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông tại các TP lớn. Trách nhiệm quản lý nhà nước trong hoạt động kiểm định; giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng công tác kiểm định phương tiện. Công tác đào tạo, sát hạch, cấp, thu hồi và quản lý giấy phép lái xe….

ĐB Trần Thị Kim Nhung tranh luận với Bộ trưởng GTVT về đăng kiểm

Tranh luận với Bộ trưởng Bộ GTVT, ĐB Trần Thị Kim Nhung (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh) cho rằng Bộ trưởng chưa làm rõ có hay không sự chậm trễ của Bộ trong việc chủ động đưa ra hoặc phối hợp với các cơ quan, bộ ngành địa phương về phương án ứng phó thay thế, tạm dừng hoạt động trong trường hợp thiếu đăng kiểm viên. Đây không phải là sự cố bất thường, thiên tai, thảm họa, có sự chủ động của cơ quan hữu quan.

Trả lời, Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết sự việc xảy ra ở Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm là sự cố hết sức đau xót đối với lĩnh vực đăng kiểm nói riêng và ngành GTVT nói chung.

"Bộ GTVT có trách nhiệm cùng Đăng kiểm Việt Nam về những sai phạm trong đăng kiểm" - Bộ trưởng khẳng định.

Việc điều tra, khởi tố, bắt giam các bị can do công an địa phương làm. Trong nguyên tắc điều tra, Bộ GTVT không thể nói rằng Bộ Công an trước khi xử lý chỗ này, chỗ kia trao đổi với Bộ GTVT. Cho nên khi xảy ra ở đâu, Bộ GTVT mà trực tiếp Bộ trưởng trao đổi, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an để có phương án giải quyết.

Khi cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét các trung tâm đăng kiểm, Bộ GTVT có văn bản đề nghị Bộ Công an khi giữ máy móc, thiết bị niêm phong thì làm sớm, làm nhanh sau đó bàn giao lại cho trung tâm đăng kiểm để Cục Đăng kiểm tiếp quản bố trí lực lượng.

"Tuy nhiên, 75% trung tâm đăng kiểm là của tư nhân nên không thể muốn khôi phục lại là khôi phục được" - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nói.

Bộ trưởng GTVT nhận trách nhiệm về những sai phạm ở Cục Đăng kiểm

Đặc biệt, trong lực lượng bị khởi tố, bắt giam thì nhân lực chủ chốt là đăng kiểm viên bậc cao. Một trung tâm đăng kiểm thường chỉ có 1 đăng kiểm viên bậc cao, người này giữ vai trò là lãnh đạo, chỉ đạo của trung tâm đăng kiểm, không thể thay thế được.

Theo Bộ trưởng, để có 1 đăng kiểm viên bậc cao thì phải mất thời gian đào tạo 1-1,5 năm, còn chưa kể cần phải học đại học. Nên trong thời gian ngắn không thể nào bố trí để khôi phục ngay được trung tâm đăng kiểm.

Với trách nhiệm Bộ GTVT, ngay từ đầu xảy ra vụ việc, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo và đưa ra các giải pháp vừa ngắn hạn, trước mắt, vừa là dài hạn. Đến giờ cơ bản đã giải quyết được.

Như vậy, một loạt điều kiện liên quan đến trung tâm đăng kiểm cơ bản được đảm bảo, chỉ có vấn đề liên quan đến giá dịch vụ thì Bộ GTVT đã phối hợp với Bộ Tài chính để trình Quốc hội cho ý kiến trong đợt tới khi Quốc hội xem xét Luật giá.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành chậm vì thiếu vốn ĐB Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Phó giám đốc Sở Tư pháp TP HCM) nói dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2010, dự kiến hoàn thành vào năm 2022. Bà đề nghị Bộ trưởng thông tin về tiến độ và cam kết thời gian hoàn thành của dự án này. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết nguyên nhân chính của việc chậm trễ đối với dự án này do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khó khăn trong nguồn vốn đối ứng. Trong khi đó, nguồn vốn JICA, ADB không giải ngân được. Việc này dẫn đến khi hiệp định hết hạn không gia hạn được. Để tháo gỡ, Bộ GTVT đã phối hợp Ủy ban Quản lý vốn và VEC trình Chính phủ, Quốc hội đề xuất phương án tháo gỡ vấn đề tài chính. Hiện các vướng mắc đã được giải quyết. Vốn JICA đã được Quốc hội giao, vốn đối ứng được Chính phủ cấp, các nhà thầu đã thi công lại. Các đoạn tuyến sử dụng vốn ADB sẽ hoàn thành ngay trong quý 1 và 2, còn hai cây cầu toàn tuyến hoàn thành chậm nhất quý 3-2025.

