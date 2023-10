Bắt tạm giam Giám đốc Điện lực Cao Phong

Cụ thể, ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ba bị can tại Điện lực Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Sự việc xảy ra tại Điện lực Cao Phong.

Trong đó, ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Điện lực Cao Phong, đã bị khởi tố về các tội danh liên quan đến "Giả mạo trong công tác" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ." Cụ thể, anh ta bị buộc tội theo Điều 359 và Điều 356, Khoản 2 của Bộ luật Hình sự.

Các bị can khác bao gồm: Vũ Tiến Dũng, Kế toán, và Vương Thị Linh Ngọc, Thủ quỹ Điện lực Cao Phong, cũng bị khởi tố với tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Khoản 2, Điều 356 của Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, cơ quan chức năng đã xác định, Trần Thanh Bình đã chỉ đạo cho "người có trách nhiệm" tạo ra các tài liệu giả trong hồ sơ thi công các dự án. Trong quá trình này, Kế toán Vũ Tiến Dũng và Thủ quỹ Vương Thị Linh Ngọc đã chấp nhận ký vào các tài liệu giả mạo. Trần Thanh Bình cũng đã tự ký vào các tài liệu với chữ ký giả, cũng như tạo ra các chứng từ giả mạo với tư cách là Giám đốc. Hành động này đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 900 triệu đồng.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục mở rộng cuộc điều tra và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

