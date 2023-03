Bắt Phó Tổng giám đốc công ty ô tô ở Hà Nội

Mai Văn Quân - Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật ô tô Tiên Phong (đứng giữa) bị bắt để điều tra về tội đưa hối lộ

Ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Văn Quân - Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần Dịch vụ và kỹ thuật ô tô Tiên Phong (địa chỉ tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) về tội đưa hối lộ.

Quân bị bắt tạm giam vì đã có hành vi đưa tiền cho các đăng kiểm viên của Cục Đăng kiểm Việt Nam thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo xe, với mục đich được bỏ qua các lỗi, thiếu sót trong hồ sơ nhằm để được thẩm định đạt hồ sơ thiết kế.

Cơ quan CSĐT cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Mai Đức Truyền - chuyên viên Phòng kiểm định xe cơ giới vì có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình nhận tiền công ty Tiên Phong để bỏ qua thiếu sót trong hồ sơ và thẩm định đạt. Do đó, đủ yếu tố cấu thành tội “Nhận hối lộ”.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh TP.HCM cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi nhận hối lộ đối với các lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm 50-13D. Các bị can gồm: Nguyễn Chí Quyết (31 tuổi, quê Đắk Lắk), giám đốc; Nguyễn Hoàng Anh (33 tuổi, ngụ TPHCM), phó giám đốc; Phạm Văn Luân (32 tuổi, quê Đắk Lắk), phó giám đốc.

Các bị can là lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm 50-13D bị khởi tố, bắt tạm giam.

Liên quan đến các vụ án này, đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố 147 bị can để điều tra về các hành vi “Giả mạo trong công tác, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật, Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Việc điều tra bắt đầu từ tháng 12/2022 khi Công an TP.HCM khám xét hàng loạt trung tâm đăng kiểm ở ven TP.HCM và các tỉnh miền Tây. Ngày 18/12/2022, 18 người đầu tiên bị khởi tố để điều tra về tội Đưa, Nhận, Môi giới hối lộ và Giả mạo trong công tác, xảy ra tại hai trung tâm ở TP Thủ Đức và Long An.

Công an TP.HCM sau đó điều tra hàng loạt trung tâm đăng kiểm, khởi tố hàng chục người, trong đó có hai cựu cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam là Đặng Việt Hà và Trần Kỳ Hình.

Ngày 3/3, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, tính đến nay cơ quan điều tra tại 28 địa phương đã khởi tố 42 vụ án, khám xét 62 trung tâm đăng kiểm, 4 chi cục đăng kiểm, khởi tố 379 bị can với 7 tội danh: Môi giới hội lộ; đưa hối lộ; nhận hối lộ; giả mạo trong công tác, sản xuất mua bán trao đổi hoặc tặng các công cụ thiết bị phần mềm sử dụng mục đích trái pháp luật, xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác và che dấu tội phạm.

Theo trung tướng Xô, số bị can trong vụ án này chắc chắn sẽ không dừng lại ở con số gần 400 người như hiện nay vì các tỉnh vẫn đang tiếp tục điều tra. Đây có thể ví như vụ Việt Á thứ hai.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bat-pho-tong-giam-oc-cong-ty-o-to-o-ha-noi-a597492.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bat-pho-tong-giam-oc-cong-ty-o-to-o-ha-noi-a597492.html