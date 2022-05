Bắt PGĐ trung tâm xét nghiệm ở Phú Thọ nhận lót tay 2 tỷ từ Việt Á

Thứ Sáu, ngày 27/05/2022 18:49 PM (GMT+7) Chia sẻ

Ông Trần Gia Phú, Phó giám đốc Trung tâm Xét nghiệm thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ bị bắt để điều tra hành vi nhận lót tay từ Việt Á.

Ngày 27/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Gia Phú, Trưởng đơn vị vi sinh, Phó Giám đốc Trung tâm Xét nghiệm, thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Ông Phú bị bắt để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, liên quan đến Công ty CP Công nghệ Việt Á.

Việc khởi tố vụ án này được thực hiện sau khi Thanh tra tỉnh ra kết luận và kiến nghị Công an tỉnh Phú Thọ xem xét, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu phạm tội của ông Trần Gia Phú.

Bộ kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á

Trước đó, Thanh tra tỉnh Phú Thọ xác định, ông Trần Gia Phú nhận hơn 2 tỷ đồng tiền “lót tay” từ Công ty Việt Á.

Việc chuyển tiền hoa hồng được thực hiện từ tháng 11/2020 đến tháng 9/2021. Đại diện của Công ty Việt Á đã 4 lần chuyển cho ông Phú (2 lần chuyển vào tài khoản cá nhân ông Phú và 2 lần chuyển vào tài khoản của bố vợ ông Phú - số tài khoản ông Phú cung cấp) với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Đoàn thanh tra xác định, ông Phú không báo cáo việc nhận số tiền trên với Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Sở Y tế.

Chỉ đến khi đoàn thanh tra đến làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ (ngày 25/1/2022), ông Phú mới báo cáo sự việc và xin nộp vào ngân sách Nhà nước toàn bộ số tiền đã nhận từ Công ty Việt Á.

Cùng ngày 27/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trịnh Quang Trí, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk cùng 4 thuộc cấp để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Những người này bị cáo buộc liên quan đến mua bán kit test của Công ty Việt Á, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước hơn 6 tỷ đồng.

Tính đến nay cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố hơn 40 người liên quan vụ Công ty cổ phần công nghệ Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19, trong đó có 4 quan chức thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và công nghệ và hàng chục lãnh đạo, cán bộ CDC, sở y tế, bệnh viện các tỉnh, thành.

Đáng chú ý, theo lời khai của bị can Phan Quốc Việt, số tiền mà Tổng giám đốc Việt Á đã chi hoa hồng cho các đối tác là gần 800 tỉ đồng.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-pho-giam-doc-trung-tam-xet-nghiem-o-phu-tho-nhan-lot-tay-2-ty-tu...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-pho-giam-doc-trung-tam-xet-nghiem-o-phu-tho-nhan-lot-tay-2-ty-tu-viet-a-d553900.html