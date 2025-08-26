Công an TP HCM bắt Giám đốc Tổng đại lý Vũng Tàu của Dai-Ichi Life Việt Nam

Ngày 26-8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã bắt ông Trương Mạnh Hà (49 tuổi) để điều tra liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an TP HCM cho biết kết quả điều tra ban đầu xác định: Ông Hà là Giám đốc Tổng đại lý Vũng Tàu của Công ty bảo hiểm Dai-Ichi Life Việt Nam.

Ông Hà vừa bị Công an TP HCM khởi tố, tạm giam

Ông Hà là người trực tiếp tư vấn để ông P.C.S ký hai hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, gồm hợp đồng mua cho bà P.T.Đ) và hợp đồng mua cho chính ông S. Sau khi ký kết, ông S đã đều đặn thanh toán phí bảo hiểm từ năm 2015 đến nay.

Tuy nhiên, vào các ngày 16-12-2022, 4-7-2023 và 16-1-2024, do đi làm ngoài biển không thể trực tiếp đến đại lý, ông S đã chuyển tiền nhờ ông Hà đóng phí bảo hiểm.

Sau khi nhận tiền, ông Hà không nộp cho công ty bảo hiểm mà chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân, dẫn đến việc hai hợp đồng bảo hiểm của ông S bị nợ phí.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP HCM phát thông báo: Ai là nạn nhân liên quan đến hành vi của ông Trương Mạnh Hà, đề nghị liên hệ Điều tra viên Phan Văn Lĩnh, số điện thoại 0907678757, tại Cơ quan CSĐT Công an TP HCM, số 15 Trường Chinh, phường Bà Rịa, TP HCM.