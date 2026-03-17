Bất ngờ vật thể tại sân bay Cát Bi khiến nhiều chuyến bay phải chuyển hướng

Sự cố vật thể bay xuất hiện gần khu vực tiếp cận hạ cánh của sân bay Cát Bi tối 15-3 khiến hàng loạt chuyến bay phải chuyển hướng, điều chỉnh kế hoạch khai thác, bước đầu được xác định liên quan đến hoạt động thả diều.

Ảnh minh hoạ: NIA

Khoảng 20 giờ 15, tổ bay chuyến VJC280 trong quá trình hạ cánh phát hiện thiết bị nghi là drone trong khu vực tiếp cận sân bay. Cùng thời điểm, tổ bay chuyến HVN1180 khi đang ở vị trí đỗ cũng báo cáo quan sát thấy vật thể phát sáng ở độ cao khoảng 300 m, cách sân bay 7-8 km.

Ngay sau đó, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi kích hoạt Tổ an toàn đường cất hạ cánh và thông báo các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh. Lực lượng quân sự địa phương cũng triển khai quan sát để xác định nguồn gốc vật thể bay.

Trong thời gian xử lý, hoạt động khai thác bị ảnh hưởng đáng kể: 4 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, 5 chuyến khác chưa thể cất cánh theo kế hoạch.

Quá trình kiểm tra sau đó không ghi nhận thêm vật thể bay bất thường. Tuy nhiên, lực lượng chức năng phát hiện một trường hợp thả diều vào khoảng gần 22 giờ cùng ngày. Chiếc diều dài khoảng 3,6 m, bay ở độ cao khoảng 400 m, có gắn đèn nháy nhiều màu.

Sau khi xác định khu vực bảo đảm an toàn, hoạt động bay tại sân bay Cát Bi đã trở lại bình thường.

Đại diện sân bay cho biết khu vực lân cận thời gian qua thường xảy ra tình trạng thả diều sáo ở độ cao lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an toàn hàng không. Các đơn vị liên quan dự kiến tăng cường tuyên truyền và kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm như thả diều, điều khiển drone, flycam gần sân bay.

Ngày 16-3, sân bay Cát Bi đã họp với các đơn vị liên quan để đánh giá, rút kinh nghiệm sau sự cố.

Cục Hàng không Việt Nam dự kiến họp trong ngày 17-3 để rà soát tình hình thiết bị bay không người lái hoạt động trái phép gần sân bay, đồng thời xem xét quy trình phối hợp xử lý nhằm bảo đảm an toàn bay.

Ngành hàng không đã nhiều lần cảnh báo tình trạng chiếu đèn laser vào buồng lái, sử dụng flycam và thả diều quanh khu vực sân bay tại Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay. Trước đó, từ tháng 9-2025 đến 2-2026, khu vực gần sân bay Đà Nẵng liên tiếp xuất hiện thiết bị bay không người lái (UAV) trên đường bay, buộc nhiều chuyến phải bay chờ, đổi hướng hoặc hạ cánh sân bay dự bị, gây thiệt hại kinh tế và đe dọa an toàn hàng không. Bộ Xây dựng đã đề nghị các bộ, địa phương tăng kiểm soát. Một số trường hợp vi phạm đã bị xử phạt và tịch thu thiết bị.

Hành vi thả diều, bóng bay hay bất kỳ vật thể bay không người lái nào trong phạm vi bán kính 8 km tính từ điểm quy chiếu sân bay đều bị nghiêm cấm. Việc thả diều gần khu vực cất - hạ cánh có thể đe dọa nghiêm trọng đến an toàn hàng không, tiềm ẩn nguy cơ va chạm gây hậu quả lớn.