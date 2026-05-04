Ukraine tấn công tàu tên lửa và tàu chở dầu của hạm đội Nga tại cảng Primorsk

Ukraine đã tấn công cảng Primorsk và một số tàu Nga. Ảnh Telegram

Vào đêm ngày 3 tháng 5, Ukraine cũng đã sử dụng máy bay không người lái hải quân để tấn công hai tàu thuộc hạm đội dầu khí bí mật của Nga gần lối vào cảng Novorossiysk.

Tổng thống Zelensky cho biết quyền chỉ huy SBU, Thiếu tướng Yevhen Khmara, đã báo cáo với ông về các cuộc tấn công tại cảng Primorsk. Chiến dịch này được thực hiện bởi SBU, Lực lượng Hệ thống Không người lái, Lực lượng Đặc nhiệm, HUR và Cục Biên phòng Nhà nước.

Ông Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công tàu tên lửa Karakurt, một tàu tuần tra và một tàu chở dầu khác thuộc hạm đội dầu khí bí mật của Nga. Cơ sở hạ tầng của cảng bốc dỡ dầu cũng bị thiệt hại đáng kể.

“Mọi kết quả chúng ta đạt được đều hạn chế tiềm lực chiến tranh của Nga. Tôi cũng đã phê duyệt các biện pháp đáp trả bổ sung, hoàn toàn công bằng, dành cho Cơ quan An ninh SBU của Ukraine đối với các cuộc tấn công của Nga vào các thành phố và làng mạc của chúng ta”, ông Zelensky nói. Ông nói thêm rằng Nga có thể kết thúc chiến tranh bất cứ lúc nào và việc kéo dài chiến tranh chỉ làm gia tăng các hoạt động phòng thủ của Ukraine.

Robert Brovdi, được biết đến với biệt danh Magyar và là chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine, trước đó đã đăng một "lời chào nồng nhiệt" tới Primorsk trên Telegram và cho biết các cuộc tấn công phối hợp của Lực lượng Quốc phòng vào các cảng bốc dỡ dầu quan trọng của Nga vẫn đang tiếp diễn.

Alexander Drozdenko, thống đốc tỉnh Leningrad của Nga, tuyên bố rằng hơn 60 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên khu vực này trong đêm và cảng Primorsk là mục tiêu chính. Ông cho biết một vụ cháy đã xảy ra tại cảng nhưng "không ghi nhận sự cố tràn dầu". Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố 334 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trong đêm.

Kênh Telegram ASTRA, dựa trên phân tích OSINT của riêng mình, trước đó đã đưa tin rằng một bến bốc dỡ dầu và có thể cả một hệ thống phòng không Pantsir đã bị tấn công tại Primorsk.

Từ tháng 3 năm 2026, lực lượng Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ và cảng biển của Nga tại tỉnh Leningrad, làm giảm đáng kể khả năng xuất khẩu dầu của Nga.

Các cảng Primorsk và Ust-Luga chiếm 44% lượng xuất khẩu dầu mỏ của Nga. Primorsk là điểm bốc xếp quan trọng cho dầu thô Ural chủ lực của Nga và nhiên liệu diesel chất lượng cao.