Bất ngờ leo lên xe máy vặn tay ga, bé trai 7 tuổi tử vong

An toàn giao thông
Một bé trai 7 tuổi bất ngờ trèo lên xe máy vặn ga, xe lao vào vỉa hè khiến cháu tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xe máy thương tâm xảy ra vào khoảng 12 giờ 40 phút ngày 10-9. 

Cháu H. bất ngờ trèo lên xe vặn ga dẫn đến tai nạn. Ảnh: Cắt từ clip

Vào thời gian trên, ông N.V.T. (50 tuổi, trú tại thôn Hồng Sơn, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) điều khiển xe máy BKS 17N1-07.xx chở theo cháu là N.Q.H. (7 tuổi) đi mua hoa quả tại khu vực chợ du lịch Lào Cai.

Sau khi mua đồ trên đường Dã Tượng, ông T. lên xe, bấm đề xe không nổ máy. Ông T. dùng chân đạp máy, lúc này cháu H. bất ngờ nhảy lên xe ngồi và vặn tay ga. Xe máy lao về phía trước, ông T. cố giữ xe lại nhưng không được. Xe máy lao nhanh trên đường Ngô Văn Sở, tông vào vỉa hè. 

Vụ việc khiến cháu H. tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền đã phối hợp cùng cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ tai nạn.

Theo Như Quỳnh

Nguồn: [Link nguồn]

10/09/2025 17:56 PM (GMT+7)
