Bắt khẩn cấp đối tượng chửi bới, tát vào mặt CSGT khi vợ bị dừng xe kiểm tra

Ngày 5/5, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, khoảng 20h30 ngày 04/5/2025, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Bình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cầu Chéo, đường 220c, thuộc địa phận thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư.

Đối tượng Bùi Đức Hiếu. Ảnh bạn đọc cung cấp

Quá trình dừng phương tiện để kiểm tra đối với xe mô tô BKS 17L1-1543 do chị Phùng Thị Oanh (SN 1985), trú tại xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư điều khiển, phía sau chở Bùi Đức Hiếu (SN 1984) - là chồng chị Oanh, ở cùng địa chỉ trên; Hiếu đã có hành vi chửi bới, lăng mạ, cản trở hoạt động của Tổ công tác.

Đỉnh điểm, Hiếu còn dùng tay tát vào mặt đồng chí Đặng Minh Tiến - cán bộ Tổ công tác. Tổ công tác đã kịp thời khống chế đối tượng, bàn giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp nhận, giải quyết.

Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu, ngày 5/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Đức Hiếu để điều tra.

Các lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư phê chuẩn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tập trung điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.