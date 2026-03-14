Điểm nóng xung đột ngày 14-3: Có dễ phóng tên lửa vào tàu sân bay Mỹ?

Trong bối cảnh các loại tên lửa chống hạm ngày càng nhanh và nguy hiểm, Hải quân Mỹ đang dựa nhiều vào các biện pháp phòng thủ mềm – hay còn gọi là "soft kill" – để bảo vệ tàu sân bay.

Soft kill (sát thương mềm) là thuật ngữ quân sự chỉ các biện pháp phi phá hủy, sử dụng công nghệ như tác chiến điện tử, khói mù, hoặc tia laser để làm nhiễu, đánh lừa hoặc vô hiệu hóa hệ thống dẫn đường của vũ khí đối phương (tên lửa, UAV) thay vì bắn hạ chúng bằng đạn dược, tên lửa.

Một trong những nền tảng được trang bị công nghệ này là USS Gerald R. Ford, tàu sân bay lớn nhất và hiện đại nhất của Hải quân Mỹ hiện nay.

Pháo đài nổi 100.000 tấn

Theo giới quân sự, USS Gerald R. Ford có lượng choán nước khoảng 100.000 tấn và dài gần 337 m. Con tàu hoạt động như một căn cứ không quân di động trên biển, có thể mang theo hơn 75 máy bay chiến đấu, trực thăng và máy bay cảnh báo sớm.

Trong những năm gần đây, các loại tên lửa chống hạm hiện đại có thể đạt tốc độ vượt Mach 3, tức gấp ba lần tốc độ âm thanh. Với vận tốc này, các hệ thống phòng thủ truyền thống chỉ có vài giây để phát hiện và đánh chặn mục tiêu.

Chính vì vậy, chiến thuật "soft kill" được xem là lớp phòng thủ quan trọng giúp tàu chiến có thêm thời gian phản ứng.

Làm mù hệ thống dẫn đường của tên lửa

Thay vì đánh chặn tên lửa hoặc pháo phòng không, hệ thống sẽ gây nhiễu điện tử để làm sai lệch hoặc vô hiệu hóa khả năng dẫn đường của tên lửa. Trên USS Gerald R. Ford, nhiệm vụ này được đảm nhiệm bởi tổ hợp tác chiến điện tử SEWIP.

Hệ thống này có thể quét và phát hiện tín hiệu radar từ tên lửa đang bay đến trong phạm vi 360 độ quanh tàu. Khi xác định được tần số hoạt động của radar dẫn đường, SEWIP sẽ phản công bằng cách phát ra các chùm sóng vô tuyến cường độ cao tập trung thẳng vào tên lửa đang lao tới.

Luồng năng lượng điện tử này có thể gây nhiễu nghiêm trọng cho bộ tìm mục tiêu của tên lửa. Khi đó, radar của tên lửa gần như bị "mù", khiến nó mất khóa mục tiêu và bay chệch khỏi tàu sân bay.

Tàu USS Gerald R Ford có thể chở tới 4.500 thủy thủ và phi công. Ảnh: Wikimedia Commons

Mồi nhử đánh lạc hướng

Trong trường hợp biện pháp gây nhiễu không đủ hiệu quả, tàu sân bay vẫn còn một lớp phòng thủ khác.

Đó là hệ thống mồi nhử Nulka. Khi được phóng lên, thiết bị này có thể lơ lửng trên không khoảng 10 phút và phát ra tín hiệu radar mô phỏng một tàu chiến lớn.

Tên lửa đối phương khi đó sẽ khóa mục tiêu vào mồi nhử thay vì tàu sân bay thật. Kết quả là nó bay theo tín hiệu giả và rơi xuống biển ở khoảng cách an toàn.

Ngoài ra, tàu còn được kết nối với hệ thống CEC, cho phép liên kết cảm biến giữa tàu sân bay, tàu khu trục hộ tống và máy bay cảnh báo sớm. Nhờ CEC, mọi mục tiêu có thể được phát hiện và theo dõi từ khoảng cách hàng trăm km.