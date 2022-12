Khoảng 14 giờ 15 phút ngày 29-12, trong lúc nhiều tài xế đang chờ làm thủ tục đăng kiểm ở Trung Tâm Đăng Kiểm 50-14D ở Cụm C1, KCN Khánh Đông, Quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn) thì lực lượng công an tiến vào.

Công an khám xét Trung Tâm Đăng Kiểm 50-14D trên địa bàn huyện Hóc Môn, TP.HCM. Ảnh: NT

Ghi nhận, nhiều lực lượng phối hợp như cảnh sát, cảnh sát cơ động, CSGT, công an xã, bảo vệ dân phố... tập trung vòng trong và bên ngoài trung tâm đăng kiểm này. Lực lượng chức năng yêu cầu tất cả những người bên trong trung tâm đăng kiểm hợp tác.

Bên ngoài, nhiều xe ô tô nối đuôi nhau có vẻ như đang chờ để được đăng kiểm. Một số tài xế sau đó di chuyển xe rời đi.

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực, người lạ không được tiếp cận. Ảnh: NT

Nhiều người dân gần đó tập trung ở khu vực quan sát, bàn tán. Một số tài xế bày tỏ lo lắng vì hiện rất khó đi đăng kiểm xe cơ giới, phải chờ đợi rất lâu.

Trong lúc đó, công an phong tỏa khu vực, không cho quay phim, chụp hình. Đến 19 giờ cùng ngày, việc khám xét tại trung tâm này vẫn chưa hoàn tất.

Hôm 28-12, trong buổi gặp mặt báo chí thông báo tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2022 và một số công tác trọng tâm trong năm 2023, thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thông tin thêm về những tiêu cực ở các trung tâm đăng kiểm. Theo thượng tá Lý, trong ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khám xét Phòng Kiểm định xe cơ giới, ở Cục Đăng kiểm Việt Nam và khởi tố các bị can tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Trước đó, thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết hiện cơ quan điều tra đang làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra. Ảnh: NT

“Hiện công an TP.HCM tiếp tục điều tra vẫn tiếp tục làm rõ sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm mà cơ quan điều tra đã khám xét. Bên cạnh đó, cơ quan CSĐT cũng điều tra, làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra. Trường hợp nếu có sai phạm thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định” – thượng tá Lý nêu.

Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết việc kiểm định xe cơ giới không đúng quy định đã gây mất an toàn trật tự giao thông, gây ô nhiễm môi trường; bị xã hội lên án. Ảnh: NT

Theo đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, quan điểm của Công an TP.HCM và bộ Công an là kiên quyết xử lý nghiêm về hành vi vi phạm pháp luật. Đó là các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo công tác… xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm.

“Việc kiểm định xe cơ giới không đúng quy định đã gây mất an toàn trật tự giao thông, gây ô nhiễm môi trường. Hành vi này đều bị cả xã hội lên án. Công an TP.HCM đã chủ động điều tra, khám phá và xử lý nghiêm. Điều này có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh cho người dân nói chung” – ông Đạo nói.

Trước đó, Công an TP.HCM đã khám xét tổng cộng 12 trung tâm đăng kiểm trên nhiều địa bàn, khởi tố tổng cộng 43 bị can.

