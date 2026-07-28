Nghi xuất hiện cá sấu, hàng trăm người tìm kiếm

Ngày 28/7, UBND xã Đắk Ơ (TP Đồng Nai) cho biết, đang tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin người dân phản ánh về một cá thể nghi cá sấu xuất hiện tại suối Cây Xanh, thuộc thôn Bù Xia.

Hình ảnh người dân cung cấp nghi cá sấu. Ảnh: NDCC

Theo thông tin ban đầu, chiều 25/7, một số người dân đi làm rẫy phát hiện một con vật nghi là cá sấu dưới suối Cây Xanh nên trình báo chính quyền địa phương.

Đây là khu vực sản xuất nông nghiệp, xung quanh có nhiều vườn cao su, cà phê và cây ăn trái. Hàng ngày, nhiều người dân đến cạo mủ, chăm sóc rẫy nên thông tin về việc nghi có cá sấu xuất hiện khiến không ít người lo ngại.

Theo UBND xã Đắk Ơ, công tác tìm kiếm, xác minh gặp nhiều khó khăn do khu vực suối có địa hình phức tạp, nhiều cây cối, cỏ dại cùng các bụi tre, nứa rậm rạp.

Đến thời điểm hiện tại, chính quyền địa phương vẫn chưa xác định chính xác có cá sấu xuất hiện hay không. Đồng thời, qua rà soát cũng chưa ghi nhận trường hợp cá sấu sổng chuồng từ các hộ nuôi trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm tại các con suối. Ảnh: CAX Đắk Ơ

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, UBND xã đã phát thông tin cảnh báo trên hệ thống truyền thanh và các nền tảng mạng xã hội để người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt là đối với trẻ em.

Trong thời gian chờ kết quả xác minh, chính quyền khuyến cáo người dân không tụ tập đến khu vực suối Cây Xanh để xem và quản lý chặt chẽ trẻ em, không để các em vui chơi gần suối.

Trường hợp phát hiện con vật nghi là cá sấu, người dân được khuyến cáo nhanh chóng rời khỏi khu vực, di chuyển đến nơi an toàn và báo ngay cho cơ quan chức năng.