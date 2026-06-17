Cá sấu dài gần 1m 'đi lạc' vào nhà dân ở Huế

Ngày 17/6, lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết, người dân trên địa bàn vừa giao nộp một cá thể cá sấu nước ngọt.

Trước đó, khoảng 22h15 ngày 16/6, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thuận Hóa phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm tiếp nhận cá thể cá sấu nước ngọt do bà Võ Thị Thanh Sương (trú phường Thuận Hóa) giao nộp.

Cá sấu đi lạc vào khu dân cư được giao nộp cho cơ quan chức năng.

Theo thông tin ban đầu, cá thể cá sấu được phát hiện xuất hiện trong khuôn viên nhà bà Sương. Sau đó, bà đã chủ động thông báo cho cơ quan chức năng và phối hợp bàn giao theo quy định.

Qua kiểm tra, cá thể cá sấu có trọng lượng khoảng 3kg, chiều dài gần 1m. Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng kiểm tra tình trạng sức khỏe và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

Hiện cá thể cá sấu đang được cơ quan chức năng tạm thời quản lý, chăm sóc và liên hệ với đơn vị có chức năng cứu hộ, tiếp nhận động vật hoang dã để bàn giao theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, cá thể này sẽ không được thả về môi trường tự nhiên nhằm bảo đảm an toàn hệ sinh thái và thực hiện đúng các quy định về quản lý động vật hoang dã.