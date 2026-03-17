Triệu tập 12 thanh thiếu niên mang hung khí, ống sắt diễu phố ở Lào Cai

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Công an phường Cam Đường vừa triệu tập, làm rõ 12 thanh thiếu niên liên quan hành vi gây rối trật tự công cộng trước thời điểm bầu cử.

Trước đó, ngày 14/3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên lái xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, vượt ẩu trên nhiều tuyến đường. Nhóm này còn mang theo các vật giống gậy kim loại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây bức xúc trong dư luận.

Nắm thông tin, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an phường Cam Đường đã phối hợp với Công an phường Lào Cai và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Qua đó, lực lượng chức năng làm rõ 12 người liên quan, trong đó có 4 trường hợp chưa đủ 18 tuổi.

Hình ảnh nhóm thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, cầm theo hung khí di chuyển trên đường. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Theo kết quả xác minh ban đầu, rạng sáng 14/3, nhóm này tụ tập tại một quán bi-a trên địa bàn phường Lào Cai, chuẩn bị các ống kim loại làm hung khí.

Sau đó, nhóm này sử dụng 6 xe mô tô, chở nhau di chuyển qua nhiều tuyến phố như Hoàng Liên, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, khu vực bến xe trung tâm, ngã 6 Kim Tân,… với hành vi phóng nhanh, đánh võng.

Nhóm thanh thiếu niên cùng tang vật tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Khi đến khu vực cầu Bắc Cường, nhóm thanh thiếu niên tiếp tục có hành vi dùng ống kim loại khua, va chạm vào nhau khi đang lưu thông trên đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Toàn bộ diễn biến được quay lại và đăng tải lên mạng xã hội, sau đó lan truyền rộng rãi.

Quá trình làm việc, Đ.H.M., SN 2007, trú tại tổ 3 Cốc Lếu, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã tự giác giao nộp nhiều đao, kiếm do các nhóm này cất giấu tại nơi ở trước đó.

Hiện Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng người để xử lý.