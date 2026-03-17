Quan chức chống khủng bố cấp cao của Mỹ từ chức để phản đối xung đột Iran

Trong thông cáo đăng trên mạng xã hội X ngày 17/3, giám đốc NCTC Joe Kent khẳng định “với lương tâm trong sạch”, ông không thể ủng hộ chiến dịch tấn công quân sự của Mỹ hiện nay ở Iran.

Ông Joe Kent. Ảnh: Mạng xã hội X

Kênh CBS News trích bài đăng của ông Kent viết: “Iran không gây ra mối đe dọa cận kề nào đến đất nước của chúng ta và rõ ràng chúng ta đã khơi mào cuộc xung đột này do áp lực từ Israel và nhóm vận động hành lang đầy quyền lực của Tel Aviv tại Mỹ. Thật vinh dự khi được phục vụ dưới thời của Tổng thống Mỹ Donald Trump”.

Trong bức thư từ chức được đăng kèm đoạn thông cáo, ông Kent tiết lộ những quan chức cấp cao của Israel và nhiều thành phần có ảnh hưởng trong truyền thông Mỹ “đã triển khai một chiến dịch thông tin sai lệch nhằm làm suy yếu nền tảng ‘Nước Mỹ trên hết’ và gieo rắc những ý kiến ủng hộ chiến tranh nhằm khuyến khích một cuộc xung đột với Iran”.

Hiện chính quyền của Tổng thống Trump và Israel chưa lên tiếng bình luận về động thái bất ngờ của ông Kent.