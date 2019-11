Bão số 6 Nakri đổ bộ Phú Yên - Khánh Hòa: 2 người chết vì chống bão

Thứ Hai, ngày 11/11/2019 11:31 AM (GMT+7)

Bão số 6 Nakri đổ bộ đất liền các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa trong đêm đã gây những thiệt hại về người và tài sản của người dân.

Bão số 6 Nakri sau khi đổ bộ đất liền Phú Yên đến Khánh Hòa đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 23h tối qua (10/11), bão số 6 Nakri đã đổ bộ vào khu vực ven biển Phú Yên, Khánh Hòa và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Sáng nay (11/11), áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6 tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 7 giờ sáng, vị trí tâm vùng áp thấp ở trên khu vực phía Nam của Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Trong 6 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và tan dần.

Do ảnh hưởng của bão số 6, nhiều nơi ở Nam Trung Bộ đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 10/11 đến 7h ngày 11/11 ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và Tây Nguyên phổ biến từ 20-40mm.

Một số trạm mưa lớn hơn như Hồ chứa nước Thủy Yên (Thừa Thiên Huế) 148mm; Tam Trà (Quảng Nam) 114mm; Cư Yang (Đắk Lắk) 195mm; Ea M’doan (Đắk Lắk) 166mm; Lăk (Đắk Lắk) 188mm; M’Đrắk (Đăk Lắc) 169mm; Buôn Choah (Đắk Nông) 108mm; Ba Lễ (Quảng Ngãi) 106 mm;

Dự báo, từ nay đến ngày 11/11, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên vẫn tiếp tục có mưa, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-150mm/24h.

Bão gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản cho người dân. Ảnh minh họa NLĐ.

Báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, tính đến sáng 11/11, chưa ghi nhận trường hợp thiệt hại về người do ảnh hưởng trực tiếp của bão. Tuy nhiên, có 2 người chết do bị tai nạn trong lúc chằng chống nhà cửa chống bão (1 người ở Phú Yên bị điện giật, 1 người ở Bình Định bị trượt chân ngã).

Tại Phú Yên xảy ra mất điện cục bộ, đến 6h00 ngày 11/11, còn 53/112 xã bị mất điện; ngập cục bộ 50ha mía.

Tại Bình Định: 15,2 ha cây ăn quả gãy, đổ (huyện Hoài Ân); 250m bờ sông, suối bị sạt lở; 02 tàu cá bị hỏng máy ngày 09/11 khi đang hoạt động ở vùng biển nằm ngoài khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng của bão, hiện đang được các tàu bạn lai dắt về bờ.

Tại Khánh Hòa (xã Vạn Ninh, TX Ninh Hòa): 100m kênh mương bị hư hỏng; 40m đường giao thông bị sạt lở; 330ha lúa, 20ha hoa màu bị ngập; thiệt hại 10 bè nuôi trồng thủy hải sản; chìm 02 thuyền (dưới 30CV) do đứt dây neo; 01 công trình hạ tầng bị tốc mái.

Trong thời gian tới, mưa sau bão được dự báo rất lớn nên Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu để chủ động sơ tán người dân và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn.

Theo dõi sát diễn biến mưa lũ, tổ chức vận hành các hồ chứa theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn công trình và hạ du cũng như đảm bảo nguồn nước phát điện, phục vụ sản xuất.

Khẩn trương khôi phục hệ thống điện bị sự cố ở Phú Yên và vệ sinh môi trường sau bão.