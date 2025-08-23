Bão số 5 có thể mang theo 'quả bom nước' trút xuống Bắc Trung Bộ

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, sáng nay áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 5. Bão tiếp tục di chuyển rất nhanh theo hướng Tây - Tây Bắc và sẽ tiếp tục mạnh lên.

Bão số 5 sẽ tiếp tục tăng cấp trên quãng đường nó đi cho tới khi vào bờ ven biển Bắc Trung Bộ, với cấp gió đều cấp 11-12, gió giật 13-14 và có thể có những quãng ngắn giật cấp 15 ở vùng gần tâm bão. Bão số 5 sẽ mang theo 1 "quả bom nước" trút xuống khu vực Bắc Trung Bộ, đặc biệt là từ Quảng Trị tới Nghệ An.

Bão số 5 gây mưa rất lớn cho các khu vực thuộc Bắc Trung Bộ.

"Đây là lần thứ 3 tôi dùng từ "quả bom nước. Trước đó tôi sử dụng từ này với bão Yagi và bão Wipha. Cả 2 cơn bão này đều gây ngập lụt nghiêm trọng", TS Nguyễn Ngọc Huy nhận định.

Theo TS Nguyễn Ngọc Huy, các điều kiện khí tượng đang rất hoàn hảo để nó mạnh lên và duy trì trì sức mạnh khi vào bờ. Chỉ có 2 điều kiện với xác suất nhỏ để nó giảm cấp:

Một là bão đi chếch hướng Tây - Tây Bắc và chạm 1 phần hoàn lưu vào phía Nam của đảo Hải Nam của Trung Quốc, ma sát với địa hình của đảo sẽ làm nó mất một phần năng lượng và đà di chuyển.

Hai là bão di chuyển quá nhanh nên bị vỡ cấu trúc mây. Vành đĩa mây phía trước bị đẩy và tách từng mảng lớn khỏi tâm bão (Điều này đã từng xảy ra với nhiều cơn bão có tốc độ đi nhanh). Nếu hai điều này xảy ra hoặc ít nhất 1 điều cũng làm giảm sức mạnh của bão.

TS Nguyễn Ngọc Huy cảnh báo, Bão số 5 sẽ mang theo một lượng mưa rất lớn với tổng lượng mưa ở vùng bán kính 150km tính từ tâm bão có thể lên đến 300-500mm. Vùng mưa lớn theo mô hình GFS là từ Huế tới Thanh Hoá, trong đó có những khu vực mưa như trút nước trong đêm ngày 25 và 26/8 ở khu vực Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An. Thưo mô hình của Châu Âu thì vùng mưa lớn từ Quảng Bình tới Ninh Bình.

Các khu vực có mưa trước khi bão vào gồm Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Tây Nguyên. Các khu vực có mưa lớn sau khi bão giảm cấp gồm Thanh Hoá, Hoà Bình, Ninh Bình, Sơn La.

Đây là cơn bão có tốc độ di chuyển rất nhanh nên thời gian từ giờ cho đến khi bão vào chỉ còn khoảng 2 ngày. Mọi công tác chuẩn bị ứng phó bão cần được triển khai trước trưa ngày 24/8

Tàu thuyền đánh cá, tàu chở hàng nhỏ, tàu du lịch và dịch vụ cần di chuyển vào bờ trước 12 giờ trưa ngày 24/8, tìm nơi đậu đỗ an toàn. Lưu ý khu vực tâm bão đi qua có sóng đánh cao 4.5 đến 5 mét. Hướng sóng chính Tây. Khu vực ít sóng gió là từ bờ biển Quảng Ngãi vào phía Nam. Tuy nhiên lưu ý khu vực ven biển Tây của Kiên Giang (cũ) cũng sẽ có sóng lớn và gió lớn. Lưu ý các rãnh gió Tây - Nam có thể gây gió mạnh cục bộ trong các ngày từ 24-26/8 ở khu vực biển phía Nam.

Các hồ chứa từ Huế tới Thanh Hoá nên hạ mức nước xuống mức thấp trong thời gian từ 22-25/8. Người dân khu vực từ Huế tới Nghệ An cần gia cố nhà cửa, chèn bao nước và bao cát lên các mái tôn, kê cao đồ đạc ở các vùng trũng thấp, gửi xe oto, xe máy ở nơi cao trước đêm ngày 25/8. Đánh bắt tỉa cá lớn ở các lồng bè nuôi cá. Gia cố lồng bè chống trôi ở các khu vực ven sông, đầm phá. Tháo nước ở các ruộng lúa xuống mức cạn đồng. Chặt tỉa cành cây gần đường điện, gần mái ngói. Hạ các biển quảng cáo ngoài trời. Những nhà ở chung cư cao tầng thì hạ giỏ hoa, cây cảnh ở ban công xuống nền nhà.