Những khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Dolphin trong tuần tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua siêu bão Dolphin tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, nhưng cường độ thì đã giảm dần, đến 7 giờ sáng nay (2/8) cường độ bão Dolphin giảm còn cấp 15, giật trên cấp 17, vị trí lúc 07 giờ sáng nay ở vào khoảng 22.6N- 153.7E, cường độ mạnh cấp 15, giật trên cấp 17, cách Okinawa (Nhật Bản) khoảng hơn 2400km về phía Đông Đông Nam.

Ảnh mây vệ tinh Himawari của bão Dolphin lúc sáng ngày 2/8.

Dự báo trong 1-2 ngày tới, bão Dolphin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h cường độ có xu hướng suy yếu dần, xuống còn cấp 14-15; khoảng ngày 6-7/8 bão Dolphin sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Okinawa (Nhật Bản), sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về phía đất liền khu vực Trung Quốc.

Nhận định khoảng từ ngày 5/8 khi bão Dolphin tiến gần tới khu vực phía Bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc), gió Tây Nam trên khu vực biển phía Nam của Biển Đông gia sẽ gia tăng cường độ. Từ ngày 6-7/8,?cường độ gió Tây Nam trên hầu khắp các khu vực Bắc, Giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao từ 2-4m, biển động rất mạnh.

Dự báo đường đi của cơ quan khí tượng Nhật Bản.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão Dolphin.

Từ đầu năm đến nay, khu vực tây bắc Thái Bình Dương xuất hiện 4 siêu bão là Sinlaku, Bavi, Mekkhala và Dolphin. Biển Đông đã ghi nhận hai cơn bão là Maysak và Noul. Trong đó, bão Maysak đầu tháng 7 không gây thiệt hại về người nhưng làm 96 nhà tốc mái, 13 tàu thuyền và bè mảng bị trôi dạt hoặc chìm, ảnh hưởng khoảng 1.100 ha nuôi trồng thủy sản, tổng thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, mùa bão năm nay có số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông xấp xỉ hoặc thấp hơn trung bình nhiều năm. Dù vậy, các cơn bão có thể mạnh, quỹ đạo phức tạp và vẫn gây nguy cơ gió mạnh trên biển, mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất ở nhiều khu vực.