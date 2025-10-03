Hải Phòng lên phương án ứng phó bão Matmo

Đài khí tượng thủy văn Hải Phòng thông tin, khoảng 7h ngày 3/10 tâm bão số 11 (Matmo) ở vùng biển phía Đông đảo Lu-Đông (Philippines), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25km/h.

Cơn bão số 11 và hướng di chuyển theo dự báo.

Dự báo, 72-96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Trưa và chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Từ ngày 4-5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trước diễn biến cơn bão số 11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng đề nghị các xã, phường, sở ngành, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão Matmo.

Thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng đi và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Cảnh báo lũ lụt, hỗ trợ người dân sơ tán tài sản

Cũng theo Đài khí tượng thủy văn Hải Phòng, do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10, ngày 2/10 mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại và sông Kinh Thầy tại bến Bình đều vượt mức báo động 2. Mực nước tại sông Thái Bình tại Cát Khê, sông Luộc tại Chanh Chử và sông Văn Úc tại Trung Trang đang ở mức báo động 1 và dưới mức báo động 2.

Lực lượng công an, quân sự phường Hải Dương hỗ trợ người dân ven sông sơ tán tài sản, vật dụng thiết yếu.

Dự báo, mực nước trên sông Luộc tại Chanh Chử, sông Văn Úc tại Trung Trang tiếp tục lên chậm, có khả năng đạt đỉnh ở mức báo động 2.

Mực nước trong các sông đang ở mức cao gây ra tình trạng ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, suối gây ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân, các hoạt động giao thông, công trình nuôi trồng thủy sản trên các sông và sản xuất nông nghiệp ven sông. Do đó, cần đề phòng nguy hiểm, sạt lở những đoạn đê xung yếu.

Trước tình hình mực nước sông Thái Bình dâng cao, gây ngập lụt nghiêm trọng tại vùng ven sông thuộc địa bàn phường Hải Dương, nhiều hộ dân không kịp di chuyển, tài sản có nguy cơ bị cuốn trôi, hư hại.

Công an phường Hải Dương đã huy động lực lượng phối hợp với lực lượng quân sự phường và các đơn vị liên ngành triển khai công tác hỗ trợ người dân sơ tán tài sản đến nơi an toàn.

Các đơn vị đã huy động nhân lực, phương tiện chuyên dụng để tiếp cận các khu vực ngập sâu, hỗ trợ người dân sơ tán đồ đạc, tài sản, vật dụng thiết yếu.

Công an xã Hợp Tiến hỗ trợ người dân sơ tán tài sản do ngập lụt ven sông Kinh Thầy.

Tương tự, Công an xã Hợp Tiến đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với các đơn vị xuống các hộ dân nuôi cá lồng ven sông Kinh Thầy trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, gia cố khu vực nuôi trồng thủy sản và triển khai biện pháp ngăn nước dâng xâm lấn.