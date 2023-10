Bao giờ kết thúc đợt mưa lớn diện rộng tại TPHCM và Nam bộ?

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong ngày 2/10, khu vực TPHCM đã có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa ghi nhận từ 19h ngày 1/10 đến 19h ngày 2/10 tại một số nơi tại TPHCM như Củ Chi: 94.2mm, Hóc Môn: 93.6mm, Cát Lái: 48mm, Nhà Bè: 47.8mm, Bình Chánh: 46mm,...

Bên cạnh đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối và đêm qua (2/10), khu vực Nam bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 2/10 đến 3h ngày 3/10 có nơi trên 60mm như Đồng Tháp: 131.2mm, Tà Đảnh, Tri Tôn (An Giang): 118mm, La Ngà (Đồng Nai): 94.2mm, An Phú (TPHCM): 88.8mm, Mỹ Hiệp (Kiên Giang): 84.6mm,…

Dự báo ngày và đêm 3/10, ở khu vực Nam bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Theo dự báo, đợt mưa lớn diện rộng tại TPHCM khả năng kéo dài đến hết ngày 3/10. (Ảnh minh họa: Hữu Huy)

Theo đại diện Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, lý do khu vực Nam bộ có mưa lớn diện rộng trong những ngày qua là do ảnh hưởng bởi dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với vùng nhiễu động trên vùng biển phía Đông của Nam Trung Bộ và Nam Bộ đang có xu hướng di chuyển vào đất liền.

Chính vì vậy, thời tiết khu vực Nam bộ được dự báo có mưa dông diện rộng kéo dài gần như suốt tuần đầu của tháng 10 với mưa vừa, mưa to đến rất to xuất hiện khá nhiều. Tổng lượng mưa tuần cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Theo dự báo, trong ngày 3/10, khu vực TPHCM có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Chi tiết cụ thể như sau:

Bản đồ dự báo mưa tại TPHCM từ 1h ngày 3/10 đến 1h ngày 4/10. Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ.

Đợt mưa lớn diện rộng tại TPHCM khả năng kéo dài đến hết ngày 3/10. Sau đó, mưa giảm dần từ ngày 4/10 trở đi, từ ngày 5/10, mưa rải rác nhiều nơi, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Sang tuần giữa và cuối tháng 10, mưa tại khu vực Nam bộ sẽ giảm so với tuần đầu, hầu hết chỉ còn mưa nhỏ đến vừa, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm.

"Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, ven sông, ven kênh rạch, vùng đô thị kém khả năng tiêu thoát nước”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ đưa ra khuyến cáo.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 17h đến 23h ngày 2/10, tại khu vực tỉnh Đồng Nai đã có mưa vừa, mưa to như La Ngà : 81,8mm, Túc Trưng: 65,2mm;...

Trong 6 giờ tới, tại tỉnh Đồng Nai tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh trên, đặc biệt các huyện: Định Quán, Tân Phú, Vĩnh Cửu.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia hiện nay (3/10), ở vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và vùng biển phía đông của khu vực bắc và giữa Biển Đông đang có mưa rào và dông mạnh.

Dự báo ngày và đêm 3/10, ở vùng biển phía đông của khu vực bắc và giữa Biển Đông, vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]