Nhiều người ngỡ ngàng khi lưu thông qua “rốn ngập” ở TP.HCM

Chiều 1/10, mưa lớn kéo dài hơn 30 phút đổ xuống nhiều khu vực của TP.HCM khiến một số tuyến đường bị ngập. Tại khu vực đường Phan Huy Ích (giáp quận Tân Bình và quận Gò Vấp) cũng bị ngập nặng, kéo dài gần 1km, nhiều đoạn nước ngập sâu khiến xe bị chết máy. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 15 phút sau khi cơn mưa kết thúc, người đi đường thấy ngỡ ngàng vì đường khô ráo.

Đường Phan Huy Ích ngập sau mưa vào chiều 1/10 (ảnh: UDI Maps)

“Khu vực này cứ mưa là đường ngập. Gần 14h, trời mưa lớn, đường ngập kéo dài, nhiều xe chết máy nhưng chỉ 15 phút sau mưa là đường đã không còn ngập. Thấy cũng mừng nhưng không biết các trận mưa sau, nước trên đường có thoát nhanh như vậy không?”, anh Lê Linh ngụ quận Tân Bình cho biết.

15 phút sau khi mưa kết thúc, đường Phan Huy Ích không còn cảnh ngập nước

Chị Đoàn Thị Yến ngụ quận Gò Vấp cho hay, rất bất ngờ khi thấy đường Phan Huy Ích nước rút cực nhanh như vậy. “Đường này “siêu ngập”, những trận mưa trước đây, nước từ các con hẻm chảy ra đường như suối, ngập hết bánh xe máy khiến người đi đường và người dân sống ở đây khổ sở. Nay cũng mưa lớn, đường cũng ngập nhưng rút nhanh”.

Theo người dân địa phương, một trong những nguyên nhân khiến “rốn ngập” Phan Huy Ích nước thoát nhanh trong chiều nay là có nhiều công nhân túc trực, khơi thông dòng chảy, móc rác ở các miệng cống.

Nước trên đường thoát nhanh sau mưa nên việc lưu thông của người dân được thuận lợi

Cách đó khoảng 1km, tại đường Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp) gần 1 giờ sau khi cơn mưa kết thúc, nước trên đường vẫn lênh láng. Mỗi khi có xe ô tô phóng nhanh, nước văng tung tóe hai bên đường. Hoạt động kinh doanh, buôn bán của các hộ dân ở đây bị ế ẩm do đường ngập.

Gần 1 giờ sau khi mưa kết thúc, nước trên đường Nguyễn Văn Khối vẫn lênh láng.

Đường Nguyễn Văn Khối những năm gần đây thường xuyên bị ngập nặng sau mỗi trận mưa lớn.

Do ảnh hưởng của cơn mưa chiều nay, nhiều tuyến đường như Phan Văn Hớn (Hóc Môn), Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp), Phan Anh (quận Bình Tân)…cũng bị ngập.

Hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân bị ảnh hưởng do đường ngập.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong hôm nay (1/10), khu vực TP.HCM có nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 32 độ C.

