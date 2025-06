Bão diễn biến phức tạp, cảnh báo gió giật mạnh từ Quảng Ninh đến Nam Định

Bão số 1 đang có diễn biến phức tạp. Vào sáng nay (13/6), khi áp sát vùng biển phía nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc) bão bất ngờ mạnh lên cấp 11, đồng thời tâm bão không đi vào trực tiếp đảo Hải Nam mà vòng qua vịnh Bắc Bộ và tiếp tục mạnh lên.

Vào 16h hôm nay (13/6), tâm bão trên vùng biển phía đông khu vực vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 215km về phía nam đông nam với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14. Những giờ qua, bão di chuyển thẳng theo hướng bắc với tốc độ 10-15km/h.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, huyện đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, Bãi Cháy và Cửa Ông (Quảng Ninh) ghi nhận gió mạnh cấp 6.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong tối và đêm nay, bão di chuyển theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và tiếp tục mạnh lên. Đến 4h sáng 14/6, tâm bão trên khu vực phía đông của Bắc vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh cấp 11- 12, giật cấp 14.

Bão số 1 đang diễn biến rất phức tạp trên vịnh Bắc Bộ.

Trong ngày mai (14/6), bão tiếp tục di chuyển theo hướng bắc đông bắc, đi vào đất liền tỉnh Quảng Tây - Quảng Đông của Trung Quốc.

Đến 16h ngày 14/6, tâm bão trên khu vực ven biển của Quảng Tây - Quảng Đông (Trung Quốc) với cường độ cấp 11, giật cấp 13.

Trong đêm 14/6 và ngày 15/6, bão tiếp tục đi sâu vào đất liền Trung Quốc, suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp và tan dần.

Với diễn biến nói trên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng trong đêm nay và ngày mai có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, vùng ven biển Thái Bình - Nam Định có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trong đêm nay, từ Hà Tĩnh đến Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hoá trong đêm nay và ngày mai sẽ có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Trên biển, vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) trong đêm nay và ngày mai có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 2-4m, riêng phía đông 5-7m, biển động dữ dội.

Khu vực phía tây bắc của Bắc Biển Đông và vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Huế trong đêm nay có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 9-11, giật cấp 14, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m, biển động dữ dội.