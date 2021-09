Bão Côn Sơn hình thành gần Biển Đông, miền Bắc sắp hứng mưa lớn liên tiếp

Thứ Hai, ngày 06/09/2021 18:35 PM (GMT+7)

Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Philippines đã mạnh lên thành bão, hướng vào Biển Đông và sẽ gây mưa lớn cho các tỉnh Bắc Bộ trong những ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều nay (6/9), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Cơn bão được đặt tên là Conson (Côn Sơn) – tên bão Việt Nam đề xuất.

Cơ quan khí tượng dự báo, khoảng từ đêm 8/9 đến ngày 9/9, bão Côn Sơn sẽ đi vào khu vực phía Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Sau đó, cơn bão di chuyển về phía Tây, hướng về các tỉnh miền Bắc nước ta và có khả năng gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở các tỉnh miền Bắc trong những ngày cuối tuần này và đầu tuần tới.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, có tên là Côn Sơn. Ảnh minh họa.

Trên đất liền, hiện nay, áp cao lục địa ở phía bắc đang tăng cường yếu xuống phía Nam, hình thành dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ.

Do đó, từ đêm nay (6/9) và ngày mai (7/9), ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-70mm/24h, có nơi trên 90mm/24h.

Từ đêm mai (7/9) đến ngày 9/9, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình, Sơn La có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa 50-100mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt; các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Trung Bộ nâng trục dần lên phía Bắc kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay (6/9) đến ngày 9/9, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h (mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng, đô thị trũng thấp.

