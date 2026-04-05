Cận cảnh bên trong cơ sở sản xuất hơn 500 tấn giá đỗ có sử dụng chất độc hại

Ngày 5-4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Chu Thị Hòa (SN 1990, quê Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khám xét cớ sở sản xuất giá đỗ của Chu Thị Hòa. Ảnh: CACC

Trước đó ngày 29-3, cơ quan công an nhận được tin báo tố giác tội phạm của người dân về việc, một cơ sở có sử dụng chất độc hại để sản xuất giá đỗ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai sau đó đã vào cuộc điều tra, khám xét khẩn cấp nơi sản xuất giá đỗ của Chu Thị Hòa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ trên 4 tấn giá đỗ thương phẩm, số hàng này đang chuẩn bị được vận chuyển bán ra thị trường.

Hàng trăm thùng đựng giá đỗ bên trong cơ sở. Ảnh: CACC

Các vật dùng dùng để sản xuất giá đỗ có chứa chất độc hại. Ảnh: CACC

Cảnh sát cho biết kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định toàn bộ số giá đỗ trên đều có chứa chất 6-Benzylaminopurine (6-BAP). Đây là chất không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm, gây tác hại cho sức khỏe con người.

Giá đỗ bày khắp nơi trong cơ sở. Ảnh: CACC

Theo nhà chức trách, việc sử dụng chất này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, bao gồm tổn thương gan, thận, phổi và nguy cơ dẫn đến tử vong nếu tiếp xúc lâu dài.

Thùng nhựa đựng giá đỗ chất từng hàng cao bên trong cơ sở. Ảnh: CACC

Mỗi ngày cơ sở này cung cấp ra thị trường hàng tấn giá đỗ có chất độc hại. Ảnh: CACC

Từ tháng 1-2024 đến tháng 3-2026, cơ sở của Chu Thị Hòa đã sản xuất khoảng 510 tấn giá đỗ có sử dụng chất độc hại tiêu thụ ra ngoài thị trường phục vụ người dân tại Hà Nội, Lào Cai.

Chu Thị Hòa tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.