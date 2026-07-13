Bác thông tin xe cảnh sát giao thông Lào Cai lao xuống suối

Ngày 12-13/7, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết lan truyền với nội dung cho rằng một xe công vụ của lực lượng chức năng trong quá trình tuần tra tại tỉnh Lào Cai bị lao xuống suối, khiến một cán bộ gặp nạn và đang được cứu hộ. Thông tin này đã được nhiều tài khoản chia sẻ, gây hoang mang dư luận.

Trước thông tin trên, thông tin đến Báo Tiền Phong, lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Lào Cai khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật.

Đơn vị cho biết trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào như nội dung bài viết đã đăng tải. Không có cán bộ, chiến sĩ nào gặp nạn khi thực hiện nhiệm vụ như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh xe công vụ được cắt ghép tung lên mạng xã hội ngày 12-13/7.

Theo cơ quan chức năng, việc sử dụng hình ảnh để gắn ghép với nội dung sai sự thật về tình hình tại tỉnh Lào Cai đã gây ảnh hưởng đến uy tín lực lượng công an và làm nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng.

Trước thực trạng thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền trên, công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng, chỉ tiếp cận thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và các kênh thông tin chính thức của cơ quan nhà nước.

Đồng thời, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh, làm rõ nguồn phát tán thông tin sai sự thật để xử lý theo quy định của pháp luật.