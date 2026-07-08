Tìm thấy thi thể trung tá CSGT sau vụ lật canô trên sông Soài Rạp

Lực lượng chức năng lặn tìm thi thể chiến sĩ CSGT trên sông Soài Rạp. Ảnh: CACC

Khoảng 14h cùng ngày, thi thể trung tá Bình được phát hiện cách vị trí xảy ra tai nạn hơn 500m, đoạn gần khu vực sông Vàm Sát, xã An Thới Đông, TP.HCM.

Trước đó, rạng sáng 7/7, trung tá Bình cùng hai cán bộ, chiến sĩ điều khiển canô thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên sông Soài Rạp. Khi đến khu vực gần cảng quốc tế Long An, canô bất ngờ va chạm với tàu chở dầu Hải Nam 61 (quốc tịch Việt Nam).

Tàu Hải Nam 61 có chiều dài gần 80m, rộng khoảng 13,6m, trọng tải gần 3.000 tấn, đang trên hành trình từ cảng xăng dầu PVOil Nhà Bè đến trạm đón, trả hoa tiêu Soài Rạp.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc canô bị lật úp, cả 3 cán bộ, chiến sĩ rơi xuống sông. Hai người may mắn kịp thoát nạn và được cứu sống, riêng trung tá Bình bị dòng nước cuốn mất tích.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã huy động 24 phương tiện chuyên dụng phối hợp cùng 24 tàu cá của ngư dân, chia thành 6 khu vực rà soát nghiêm ngặt trên sông. Cảng vụ Hàng hải TP.HCM cũng yêu cầu các tàu thuyền qua lại khu vực này giảm tốc độ để hỗ trợ công tác cứu nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.