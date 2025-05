Gia Lai: Phát hiện người đàn ông nước ngoài tử vong trong tư thế khỏa thân tại khách sạn

Ngày 27-5, UBND thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cho biết cơ quan Công an phường An Phú, thị xã An Khê đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân khiến ông Padayyachee. K.K (SN 1975, quốc tịch Nam Phi) tử vong tại một khách sạn trên địa bàn.

Người đàn ông quốc tịch Nam Phi tử vong sau 2 ngày thuê phòng tại 1 khách sạn

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 24-5, người đàn ông này đến thuê phòng tại một khách sạn thuộc phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai để nghỉ.

Tuy nhiên, liên tục trong 2 ngày không thấy người đàn ông quốc tịch Nam Phi này ra ngoài, nhân viên lễ tân đã gọi điện lên phòng nhưng không thấy nghe máy, gọi cửa nhưng không mở.

Do đó, nhân viên lễ tân đã báo cho chủ khách sạn để tiến hành kiểm tra. Khi mở cửa vào kiểm tra thì mọi người phát hiện ông Padayyachee. K.K đã tử vong trong trạng thái khỏa thân, nằm dưới nền phòng ngủ, ở phía cuối chân giường nên đã báo cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ việc.