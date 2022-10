Áp thấp nhiệt đới đổ bộ đất liền Quảng Nam - Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài

Thứ Bảy, ngày 15/10/2022 06:58 AM (GMT+7) Chia sẻ

Sáng sớm nay (15/10), áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 đã đi vào đất liền khu vực Quảng Nam - Quảng Ngãi. Dự báo mưa lớn còn kéo dài hết ngày mai.

Vào 4 giờ sáng nay (15/10), tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực Quảng Nam - Quảng Ngãi với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đêm qua đến sáng nay, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 14/10 đến 4h ngày 15/10 có nơi trên 200mm như Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 570mm, Bà Nà (Đà Nẵng) 382mm… Tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền trong sáng nay (15/10)

Dự báo trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp. Khoảng 16 giờ chiều nay, tâm vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, trong sáng nay, vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn) có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Khu vực đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Khu vực ngoài khơi Trung Bộ (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn) sóng biển cao từ 3 - 5m, vùng biển ven bờ từ Quảng Trị đến Phú Yên sóng biển cao từ 2 - 4m.

Dự báo mưa lớn còn tiếp tục trong hôm nay và ngày mai

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, kết hợp với không khí lạnh và gió Đông nên hôm nay đến hết ngày mai (15-16/10), khu vực từ phía Nam Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa to và dông, riêng khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa rất to.

Do tác động của mưa lớn dồn dập, lũ đang lên nhanh trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam, tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra tại các khu đô thị, vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam.

Chi tiết lượng mưa trong hai ngày ở khu vực từ nam Hà Tĩnh đến Bình Định và Kon Tum:

Nguồn: https://tienphong.vn/ap-thap-nhiet-doi-do-bo-dat-lien-quang-nam-quang-ngai-mua-lon-keo-dai-post1...Nguồn: https://tienphong.vn/ap-thap-nhiet-doi-do-bo-dat-lien-quang-nam-quang-ngai-mua-lon-keo-dai-post1478319.tpo