Đang chống lũ lại bị bão số 5 uy hiếp, Quảng Ngãi sẽ đối phó thế nào?

Thứ Sáu, ngày 14/10/2022 19:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương tổ chức di dời dân vùng trũng thấp, chằng chống nhà cửa, trụ sở để ứng phó với đợt mưa lũ lớn và bão số 5.

Chiều 14/10, Văn Phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã có chỉ đạo các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó với thiên tai kép sắp xảy ra để đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của người dân và nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương lên phương án ứng phó với mưa lũ và bão số 5

Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý các Cảng cá tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển, cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động cho đến khi có thông báo chính thức về thời tiết ổn định từ cơ quan chuyên môn.

Các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo, hướng dẫn kịp thời cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão số 5 để chủ động các biện pháp phòng, tránh, thoát ra khỏi hoặc không di chuyển vào vùng nguy hiểm.

Đối với hệ thống lồng bè nuôi hải sản, tàu thuyền của ngư dân, phải di chuyển vào nơi neo đậu an. Tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè khi có sóng, gió lớn.

“Lực lượng vũ trang cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện để thực hiện công tác ứng phó mưa, lũ và chỉ đạo các cơ quan trực thuộc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tổ chức các biện pháp ứng phó mưa, lũ; hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát phương tiện giao thông hoạt động tại các khu vực bị ảnh hưởng của mưa lũ bảo đảm an toàn”, ông Minh chỉ đạo.

Tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung ứng phó với đợt thiên tai kép sắp xảy ra được dự báo là sẽ rất khó khăn

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông hiện có để truyền tin dự báo, cảnh báo bão để người dân biết, chủ động phòng tránh; rà soát và có biện pháp đảm bảo an toàn cho nhà ở, công trình, trụ sở làm việc, nhà xưởng, cột tháp an-ten viễn thông, các bản hiệu, pano, áp phích, trụ sở các cơ quan, đơn vị...

“Tổ chức di dời, sơ tán các hộ gia đình có nhà ở không đảm bảo an toàn đến nơi tránh trú an toàn, hạn chế người, phương tiện hoạt động trên đường tại thời điểm có mưa gió lớn; Kiểm tra, rà soát lại tất cả các công trình đang thi công, đang tích nước, vận hành trên địa bàn, phải xác định dừng kỹ thuật hợp lý, an toàn; Sơ tán, di dời ngay toàn bộ người và thiết bị, máy thi công ra khỏi công trường đến nơi an toàn.

Chủ đầu tư các công trình đang thi công, đặc biệt là công trình trên sông, suối, ven biển, cửa sông... tạm dừng việc thi công và di dời ngay toàn bộ người và thiết bị, máy thi công ra khỏi công trường đến nơi an toàn trước 17h ngày 14/10/2022 ”, ông Minh chỉ đạo.

Tỉnh Quảng Ngãi lên kế hoạch di dời hàng nghìn người dân vùng trũng thấp, sạt lở núi đến nơi trú tránh an toàn trước khi mưa lũ và bão số 5 ập đến

Bên cạnh đó, ông Minh cũng yêu cầu các lực lượng luôn sẵn sàng để kịp thời hỗ trợ người dân khi có yêu cầu; bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ, cắm biển cảnh báo và kiên quyết trong việc ngăn cấm người dân đi lại qua các khu vực nguy hiểm như: ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở… Tùy vào điều kiện, tình hình mưa, lũ thực tế các địa phương chủ động thông báo cho các cơ quan, đơn vị cho cán bộ, công chức, người lao động nghỉ làm việc tạm thời để đảm bảo an toàn tính mạng, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị ở vùng cao, vùng có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở đất, chia cắt giao thông. Sẵn sàng vật tư, phương tiện, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời tổ chức ứng phó thiên tai.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 5, ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh, vùng biển Quảng Ngãi có gió cấp 8, giật cấp 9 - 10, biển động. Đồng thời, từ ngày 14-16/10, trên địa bàn tỉnh sẽ có một đợt mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 200 - 450mm/đợt, cá biệt có nơi trên 500mm/đợt.

