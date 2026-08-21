Áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Bạch Long Vĩ 110km, có khả năng mạnh lên thành bão

Áp thấp nhiệt đới tiến chậm, có khả năng mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 21/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 110km về phía Đông Đông Bắc.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 14h00 ngày 21/8/2026

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 5km/giờ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; tại đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Dự báo đến 13h ngày 22/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 3km/giờ, tiếp tục hoạt động trên phía Bắc Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Đến 13h ngày 23/8, hệ thống có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 3km/giờ, vẫn duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10 trên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Vịnh Bắc Bộ biển động mạnh, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng tiếp tục đổi hướng, di chuyển theo hướng Đông Nam với tốc độ khoảng 3km/giờ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2,5-3,5m, biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trên biển được xác định ở phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc, trong khoảng từ 107,0 đến 110,0 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai được nâng lên cấp 3 đối với khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu.

Cơ quan khí tượng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới và chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn.