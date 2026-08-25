Bão số 4 giật cấp 10, đặc khu Bạch Long Vĩ gió mạnh, sóng biển cao 4m
Bão số 4 đang di chuyển theo hướng Đông với tốc độ 5-10 km/h, gây gió mạnh cấp 6-7 trên Vịnh Bắc Bộ, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.
Dự báo đường đi của bão số 4.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 13 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông, tốc độ từ 5-10km/h.
Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 48 giờ tới:
Do ảnh hưởng của bão số 4, khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ thu hẹp do bão số 4 di chuyển xuống phía Nam và giảm cường độ. Từ chiều nay mưa giảm dần, nhiều nơi có...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-25/08/2026 14:20 PM (GMT+7)