Ảnh: TP.HCM đồng loạt tháo dây kẽm gai, lưới B40 cho người dân đi lại

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 18:06 30/09/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm qua Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm qua TỔNG +8.744 774.854 19.063 162 1 TP.HCM +4.699 380.870 14.613 113 2 Bình Dương +2.389 208.953 1.943 33 3 Đồng Nai +899 47.969 474 3 4 Long An +132 32.270 403 2 5 Sóc Trăng +112 1.174 25 0 6 Kiên Giang +82 5.475 55 2 7 Tiền Giang +68 13.951 364 1 8 An Giang +63 4.751 59 3 9 Cần Thơ +42 5.610 100 1 10 Hà Nam +36 338 0 0 11 Khánh Hòa +32 7.776 99 0 12 Bình Thuận +29 3.182 61 0 13 Tây Ninh +23 7.631 130 0 14 Bạc Liêu +22 402 2 0 15 Quảng Trị +16 214 1 0 16 Đắk Lắk +15 1.861 7 0 17 Ninh Thuận +14 948 8 0 18 Quảng Bình +13 1.617 2 0 19 Cà Mau +12 364 5 1 20 Bình Định +11 1.265 12 0 21 Vĩnh Long +7 2.179 58 0 22 Gia Lai +5 562 2 0 23 Hà Nội +4 4.212 56 0 24 Bến Tre +3 1.892 70 0 25 Trà Vinh +3 1.468 17 0 26 Đắk Nông +3 691 1 0 27 Quảng Ngãi +2 1.177 3 0 28 Phú Yên +2 3.035 34 0 29 Bà Rịa - Vũng Tàu +2 4.130 48 1 30 Hải Dương +1 169 1 0 31 Đồng Tháp +1 8.233 254 2 32 Phú Thọ +1 23 0 0 33 Đà Nẵng +1 4.914 72 0 34 Lào Cai 0 104 0 0 35 Điện Biên 0 61 0 0 36 Vĩnh Phúc 0 234 3 0 37 Hải Phòng 0 27 0 0 38 Nam Định 0 52 1 0 39 Hà Giang 0 28 0 0 40 Hòa Bình 0 16 0 0 41 Bắc Kạn 0 5 0 0 42 Yên Bái 0 3 0 0 43 Lai Châu 0 1 0 0 44 Tuyên Quang 0 2 0 0 45 Quảng Ninh 0 13 0 0 46 Ninh Bình 0 79 0 0 47 Thái Nguyên 0 15 0 0 48 Bắc Giang 0 5.827 14 0 49 Quảng Nam 0 619 5 0 50 Lâm Đồng 0 282 0 0 51 Thanh Hóa 0 440 4 0 52 Nghệ An 0 1.821 16 0 53 Hậu Giang 0 531 2 0 54 Bình Phước 0 1.358 7 0 55 Hà Tĩnh 0 447 5 0 56 Sơn La 0 252 0 0 57 Thái Bình 0 76 0 0 58 Lạng Sơn 0 212 1 0 59 Thừa Thiên Huế 0 821 11 0 60 Bắc Ninh 0 1.894 14 0 61 Hưng Yên 0 294 1 0 62 Kon Tum 0 34 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 30/09/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 42.300.334 Số mũi tiêm hôm qua 1.010.288

Từ sáng đến cuối chiều 30/9, hàng trăm chốt kiểm soát nội thành, liên quận, trên các tuyến đường, hẻm nhỏ… lực lượng chức năng địa phương khẩn trương, lần lượt tháo dỡ những barie, rào chắn, dây kẽm gai cho người dân đi lại.

Sáng cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM công bố chỉ thị mới việc nới lỏng giãn cách xã hội sẽ thực hiện trên nguyên tắc triển khai từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo phương châm "An toàn là trên hết", "An toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn". Tại các chốt đường dẫn ra Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, bộ đội và dân quân tự vệ lần lượt gỡ các chốt cứng bằng barie, kẽm gai. Có 10 chốt cứng trên địa bàn phường được tháo dỡ hết trong ngày.

Chốt chặn được dựng kiên cố bằng 2 lớp, trong đó có lớp vòng kẽm gai khiến lực lượng chức nang gặp khó khăn để thu hồi.

Thông tin tại buổi họp báo sáng 30/9, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, trước ngày 1/10, Công an TPHCM sẽ giải tỏa tất cả các chốt nội đô, từng bước chuyển sang trạng thái “bình thường mới”. Tuy nhiên, thành phố sẽ duy trì 12 chốt chính, 39 chốt phụ ở các quận, huyện giáp ranh các tỉnh để kiểm soát người ra vào TP.HCM.

Những bó kẽm gai án ngữ các lối vào dân cư gần 3 tháng nay được đưa lên xe ba gác chở về điểm tập kết.

Lực lượng chức năng tháo dỡ dây kẽm gai trên đường Hai Bà Trưng, phường Bến Thành, quận 1 trưa nay.

Các cành cây, ván ép kết hợp với dây kẽm gai dựng thành rào chắn trên tuyến đường này được bộ đội xếp gọn trước khi chở về nơi tập kết.

Rào chắn, barie được bộ độ và lực lượng chức năng dựng tạm bên đường sau nhiều ngày án ngữ giữa lòng đường Hai Bà Trưng.

Những barie trên đường Nguyễn Trãi, quận 1 được đưa lên xe chuyển về phường.

Hàng chục bộ đội, dân quân khẩn trương tháo dỡ barie các chốt, trạm kiểm soát trên đường Phan Văn Trị giao với Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp.

Lều dã chiến tại chốt chặn này được dựng lên để lực lượng chức năng kiểm soát cả ngày đêm người dân ra vào địa bàn quận cũng được tháo dỡ trong hôm nay.

Tại phường 5, quận Gò Vấp, từ sáng đến trưa các lực lượng UBND phường, công an, dân quân tự vệ cùng người dân đã lần lượt tháo dỡ các chốt chặn, phong toả, “vùng xanh” trên toàn địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Phong, một người dân trên đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp cho biết: “Việc thành phố tháo dỡ các chốt chặn không chỉ người dân được đi lại thuận lợi hơi mà còn tạo tâm lý thoải mái cho mỗi người. Hy vọng tình hình dịch sẽ có nhiều chuyển biến tích cực hơn nữa, cuộc sống trở lại bình thường như trước đây”.

Lưới B40, những vật dụng chắn trước lối vào hẻm 310 Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp được di dời. TP.HCM đặc biệt lưu ý người dân không tự ý di chuyển ra khỏi thành phố bằng phương tiện cá nhân, trường hợp cần thiết cần có sự đồng ý của nơi đi và nơi đến, theo hướng dẫn của sở GTVT.

Nguồn: http://danviet.vn/anh-tphcm-dong-loat-thao-day-kem-gai-luoi-b40-cho-nguoi-dan-di-lai-50202130917462206.htmNguồn: http://danviet.vn/anh-tphcm-dong-loat-thao-day-kem-gai-luoi-b40-cho-nguoi-dan-di-lai-50202130917462206.htm