Ảnh cô gái, bình tông khắc tên trong mộ liệt sĩ khuyết danh
Đồng Nai - Album ảnh, bình tông khắc tên "Dương + Việt" và cây bút cũ, được tìm thấy khi lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Trảng Bom, mở thêm hy vọng tìm lại tên tuổi cho các liệt sĩ vô danh.
Trong những ngày đầu tháng 7, cán bộ Bộ Chỉ huy quân sự TP Đồng Nai lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom, với hy vọng xác định danh tính cho các liệt sĩ còn nằm trong những ngôi mộ khuyết danh.
Nghĩa trang Trảng Bom hiện có gần 1.300 mộ liệt sĩ, trong đó 528 ngôi chưa xác định danh tính. Theo Bộ Chỉ huy quân sự TP Đồng Nai, việc lấy mẫu sinh học được thực hiện đến ngày 10/7, trong Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Trong quá trình khai quật một phần mộ chưa xác định danh tính ngày 30/6, lực lượng chức năng phát hiện nhiều kỷ vật chôn cùng liệt sĩ. Đáng chú ý là một album ảnh còn lưu nhiều hình ảnh có thể nhận dạng, mở thêm hy vọng tìm lại tên tuổi cho người đã khuất.
Bức chân dung trong album, được cho là hình ảnh của liệt sĩ khi mặc quân phục.
Bình tông nước khắc dòng chữ "Dương + Việt" được tìm thấy trong phần mộ. Trung tá Vũ Duy Quyền, Ban Chỉ huy quân sự phường Trảng Bom, kỳ vọng các kỷ vật này sẽ giúp thân nhân, đồng đội nhận ra liệt sĩ, góp phần xác định danh tính.
Cây bút khắc hình chùa Một Cột và dòng chữ "Kỷ niệm mùa xuân 1974" được tìm thấy trong một phần mộ chưa xác định danh tính khác.
Quá trình lấy mẫu được thực hiện trang nghiêm, từ khoan cắt mặt đá, đưa quách khỏi phần mộ đến di chuyển vào khu vực lấy mẫu.
Toàn TP Đồng Nai có 12 nghĩa trang liệt sĩ với 23.190 phần mộ. Qua rà soát, 7.785 phần mộ chưa đủ thông tin để xác định danh tính bằng giám định ADN.
Bên cạnh Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom là đền thờ liệt sĩ, nơi thân nhân và người dân đến thắp hương tưởng niệm.
Hơn nửa thế kỷ sau ngày hy sinh, liệt sĩ Nguyễn Quang Số "trở về" với gia đình qua cuốn nhật ký lưu lạc. Tiếng gọi "Hoa con!" trong những trang viết...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-03/07/2026 09:03 AM (GMT+7)