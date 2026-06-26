Radar xuyên đất phát hiện 3 vùng xáo trộn tại khu vực tìm kiếm mộ tập thể liệt sĩ ở Huế

Chiều 26/6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.Huế phối hợp với Viện Thiết kế (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) tổ chức hội nghị đánh giá sơ bộ kết quả khảo sát các vị trí mộ tập thể trên địa bàn bằng radar xuyên đất.

Thành viên Tổ công tác Viện thiết kế (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) báo cáo sơ bộ kết quả sử dụng radar xuyên đất khảo sát các vị trí mộ tập thể. Ảnh: Lê Sáu.

Theo báo cáo sơ bộ của tổ công tác Viện Thiết kế, kết quả khảo sát tại hai địa điểm trên đường Xuân 68 và đường Tôn Thất Thiệp (phường Phú Xuân, TP.Huế) đã bước đầu nhận diện các vùng địa chất có dấu hiệu xáo trộn, nghi liên quan đến các mộ tập thể liệt sĩ.

Cụ thể, tại khu vực đường Xuân 68, tín hiệu radar xuyên đất phát hiện hai vùng nghi có xáo trộn địa chất nằm gần tường thành Kinh thành Huế. Các vùng này ở độ sâu khoảng 1,2m, rộng khoảng 2,5m và dài từ 10-12m.

Trong khi đó, tại khu vực đường Tôn Thất Thiệp giao với đường Thái Phiên, sát cửa Chánh Tây của Kinh thành Huế, radar xuyên đất ghi nhận một vùng nghi có xáo trộn ở độ sâu khoảng 1m, bề rộng từ 7-9m. Ở độ sâu dưới 3,5m, tín hiệu radar bị nhiễu lớn, gây khó khăn cho việc phân tích.

Lực lượng chức năng dùng máy radar xuyên đất khảo sát, dò tìm khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ ở cửa Chánh Tây, Kinh thành Huế. Ảnh: Lê Sáu.

Theo tổ công tác, các kết quả trên mới là đánh giá ban đầu. Đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện báo cáo chi tiết, làm rõ các thông số kỹ thuật để báo cáo Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.Huế, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Hà Văn Ái - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự TP.Huế, cảm ơn Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã hỗ trợ địa phương ứng dụng radar xuyên đất trong khảo sát các vị trí nghi có mộ tập thể liệt sĩ.

Theo Đại tá Hà Văn Ái, kết quả khảo sát bước đầu là cơ sở quan trọng để Ban Chỉ đạo và Bộ Chỉ huy quân sự TP.Huế xây dựng kế hoạch, tham mưu các cấp lãnh đạo chỉ đạo triển khai công tác tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự TP.Huế cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Viện Thiết kế trong quá trình tổ chức hội thảo đánh giá kết quả khảo sát, qua đó sớm triển khai công tác khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt các liệt sĩ.