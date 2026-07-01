Album ảnh trong mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính

Các kỷ vật được Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai tìm thấy ngày 30/6 khi khai quật phần mộ để lấy mẫu ADN.

Chân dung bộ đội được tìm thấy ở phần mộ. Ảnh: Bộ CHQS thành phố Đồng Nai

Cuốn album có ảnh thiếu nữ và thanh niên mặc quân phục, đội mũ bộ đội. Theo lực lượng khai quật, nhiều khả năng đây là chân dung của liệt sĩ trong phần mộ.

Ngoài album, trong mộ còn có thắt lưng và bình tông đựng nước khắc dòng chữ "Duon Viet 12-72B+S". Ban Chỉ huy quân sự phường Trảng Bom kỳ vọng những kỷ vật này sẽ giúp người thân, đồng đội nhận ra liệt sĩ, góp phần xác định danh tính.

Trước đó, ở Đồng Nai, một gia đình ở Hưng Yên từng tìm thấy mộ liệt sĩ từ bức ảnh trong hố chôn tập thể.

Chân dung cô gái trong phần mộ chưa xác định danh tính của liệt sĩ ở Nghĩa trang Trảng Bom. Ảnh: Bộ CHQS thành phố Đồng Nai

Việc khai quật mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom nằm trong Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Hiện nghĩa trang này có khoảng 1.300 phần mộ, trong đó 528 mộ chưa xác định danh tính.

Toàn thành phố Đồng Nai có 12 nghĩa trang liệt sĩ với 23.190 phần mộ. Qua rà soát, còn 7.785 phần mộ chưa đủ thông tin để xác định danh tính bằng giám định ADN.